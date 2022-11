Thương hiệu sữa tỷ USD khẳng định vị thế tại nhiều giải thưởng lớn

Liên tục đầu tư, cải tiến theo hướng phát triển bền vững trong chăn nuôi bò sữa và sản xuất đã giúp Vinamilk gặt hái nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.

Giải thưởng "Doanh nghiệp dẫn đầu CSR và ESG" và "Doanh nghiệp CSR Việt Nam xuất sắc" vừa được trao cho Vinamilk tại Hội nghị toàn cầu về phát triển bền vững - lần đầu tổ chức tại Việt Nam đầu tháng 11.

Với chủ đề "Beyond Net Zero & ESG" (Net Zero, ESG và hơn thế nữa), hội nghị đã chọn mô hình trang trại sinh thái Green Farm của Vinamilk để giới thiệu như một điển hình về sáng kiến phát triển bền vững toàn cầu.

Tại sự kiện, ông Trần Minh Hoàng, Giám đốc Marketing ngành hàng của Vinamilk cho hay, với Green Farm, Vinamilk khẳng định cam kết phát triển bền vững thông qua kinh doanh có trách nhiệm, quan tâm, chú trọng tới môi trường và cộng đồng, các bên liên quan. Đặc biệt với người tiêu dùng, Vinamilk không chỉ giúp họ cảm thấy tốt hơn vì sử dụng những sản phẩm chất lượng cao, mà còn cho thấy họ đang góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế ô nhiễm.

Vinamilk là một trong số doanh nghiệp tại Việt Nam tiên phong mô hình phát triển bền vững, dựa trên ba khía cạnh chủ đạo gồm: chọn lọc đầu vào, thực hành nông nghiệp tái tạo và áp dụng công nghệ tiên tiến. Trong việc đầu tư, mở rộng, cải tiến chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp đều lấy người tiêu dùng là trung tâm. Đó cũng là lý do chính mà ông lớn ngành sữa này liên tiếp nhận nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong nước và quốc tế, từ đầu năm đến nay.

Mới đây, Vinamilk lần thứ 7 liên tiếp được vinh danh là Thương hiệu quốc gia, với các sản phẩm đạt chuẩn Thương hiệu quốc gia trong năm nay gồm sữa bột Dielac, sữa tươi tiệt trùng 100%, sữa đặc có đường Ông Thọ, sữa chua uống men sống Probi, sữa chua. Để đạt danh hiệu Thương hiệu quốc gia, các doanh nghiệp và sản phẩm cần đáp ứng 3 tiêu chí cốt lõi thể hiện năng lực cạnh tranh và vị trí trên thị trường, bao gồm chất lượng - đổi mới; sáng tạo; năng lực tiên phong.

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm (áo dài vàng), Giám đốc chi nhánh Vinamilk Hà Nội đại diện Công ty nhận biểu trưng Thương hiệu Quốc gia năm 2022. Ảnh: BTC

Hồi đầu tháng 10, Vinamilk đứng đầu trong danh sách 25 thương hiệu ngành hàng thực phẩm và đồ uống (F&B) tại Việt Nam 2022 do Forbes Việt Nam bình chọn. Vinamilk là doanh nghiệp duy nhất có thương hiệu đạt tỷ USD (hơn 2,3 tỷ USD theo công bố của Forbes Việt Nam) và chiếm 60% tổng giá trị các thương hiệu còn lại. Đây lần đầu tiên Forbes Việt Nam công bố top 25 ngành hàng thực phẩm và đồ uống, được phát triển từ bảng xếp hạng các thương hiệu giá trị nhất. Năm nay, Mộc Châu Milk (thành viên của Vinamilk) cũng góp mặt ở vị trí thứ 16 với giá trị thương hiệu là 28 triệu USD.

Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc Điều hành Vinamilk cho biết trong hơn 46 năm xây dựng, doanh nghiệp luôn coi trọng chất lượng sản phẩm, giá cả cạnh tranh và chất lượng dịch vụ - những yếu tố quyết định làm nên uy tín thương hiệu Vinamilk. Để cho ra đời nhiều sản phẩm dinh dưỡng tốt cho sức khỏe và phù hợp thu nhập người dân, công ty lấy người tiêu dùng là trung tâm cải tiến, nghiên cứu.

Trong báo cáo thường niên ngành "Thực phẩm và đồ uống" công bố hồi tháng 8, Brand Finance đã định giá thương hiệu Vinamilk đạt 2,8 tỷ USD, tăng 18% so với 2021, trở thành thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu, xếp thứ 6 trong Top 10 thương hiệu sữa giá trị nhất toàn cầu và xếp thứ 2 trong Top 5 thương hiệu sữa mạnh nhất toàn cầu. Danh sách này là kết quả của cuộc đánh giá hơn 5.000 thương hiệu trong 29 ngành nghề tại 39 quốc gia.

Ngoài ra, Brand Finance cũng đưa Vinamilk vào các bảng xếp hạng lớn của lĩnh vực thực phẩm nói chung, như Top 30 thương hiệu thực phẩm giá trị nhất (vị trí thứ 24), Top 10 thương hiệu thực phẩm mạnh nhất (vị trí thứ 8).

Theo Brand Finance, bảng xếp hạng đánh giá cao những thương hiệu có sự đầu tư vào sức mạnh nội tại, tập trung vào giá trị cốt lõi và tầm nhìn dài hạn có sức bền hơn để vượt qua "vùng nhiễu động", ví dụ Covid-19. Ngoài ra, các thương hiệu cũng cần sự đổi mới, liên tục cải tiến nhằm đáp ứng các nhu cầu mới của người tiêu dùng, đặc biệt trong một ngành hàng có tốc độ thay đổi nhanh như thực phẩm và đồ uống.

Đại diện Vinamilk cho biết, kết quả này tương xứng với sự đầu tư và định hướng của doanh nghiệp trong việc xây dựng thương hiệu những năm gần đây để không chỉ duy trì vị trí dẫn đầu trong nước, mà ngày càng tiến xa hơn tại nhiều thị trường thế giới.

Sản phẩm Vinamilk trên kệ một siêu thị tại TP HCM. Ảnh: Bình An

Trước đó, tại báo cáo "Dấu chân thương hiệu 2022" do Worldpanel thực hiện, Vinamilk cũng là doanh nghiệp liên tiếp đứng đầu Top 10 thương hiệu sữa được chọn mua nhiều nhất Việt Nam. Năm 2022, Vinamilk lần thứ 10 liên tiếp vào danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất của Forbes Việt Nam; Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu 2022 theo đánh giá của Nhịp cầu Đầu tư.

Gần đây, với chiến lược cao cấp hóa và phát triển bền vững, Vinamilk tập trung phát triển những sản phẩm chứa yếu tố "xanh, bền vững", đáp ứng những đòi hỏi cao hơn về trách nhiệm đối với môi trường. Sữa tươi Vinamilk Green Farm ra mắt từ năm 2021 với nguồn sữa tươi nguyên liệu đến từ các trang trại sinh thái Vinamilk Green Farm là một điển hình của chiến lược này.

Từ đầu năm đến nay, Vinamilk liên tục tham gia các triển lãm, hội chợ, sự kiện xúc tiến thương mại tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Mỹ, Dubai... với nhiều sản phẩm mới, độc đáo được giới thiệu. Trong đó, doanh nghiệp này cũng đại diện cho Việt Nam tham gia góp tiếng nói ở nhiều diễn đàn, hội nghị quốc tế lớn của ngành sữa với các chủ đề về thương hiệu và phát triển bền vững.

Vinamilk giới thiệu các sản phẩm sữa xuất khẩu tại hội chợ quốc tế Gulfood Dubai hồi đầu năm nay. Ảnh: VNM

Vinamilk hiện thuộc Top 40 công ty sữa lớn nhất thế giới về doanh thu, theo thống kê của Plimsoll Publishing Ltd với hệ thống hơn 45 đơn vị thành viên trong và ngoài nước, trong đó có 17 nhà máy, 15 trang trại cùng hơn 20.000 người lao động. Các sản phẩm của Vinamilk đã có mặt tại 57 quốc gia, gồm Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Năm 2022, Vinamilk đặt mục tiêu doanh thu trên 64.000 tỷ đồng (năm 2021, Vinamilk đạt doanh thu hơn 61.000 tỷ đồng, đóng góp ngân sách nhà nước 4.794 tỷ đồng). Theo chuyên gia, các chiến lược về định vị, xây dựng và đưa thương hiệu đi ra thế giới của Vinamilk đã góp phần giúp cho doanh nghiệp giữ phong độ trên hành trình tiến đến mục tiêu Top 30 Doanh nghiệp sữa lớn nhất thế giới (thứ hạng hiện tại là 36).

Hoàng Anh