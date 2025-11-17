Thượng Hải bùng nổ quán cà phê, hút khách bởi 'sáng tạo điên rồ'

Trung QuốcNhững ly cà phê với các sáng tạo "điên rồ" đang giúp Thượng Hải trở thành điểm đến thu hút du khách, không chỉ để uống mà còn để trải nghiệm và check in.

Du khách đến Thượng Hải lần đầu có thể ấn tượng với hệ thống giao thông công cộng hay nền tảng thanh toán không tiền mặt. Nhưng thành phố này còn một "đặc sản" khác là văn hóa cà phê.

Theo báo cáo của Dao Insights, năm 2024 Thượng Hải có hơn 9.100 quán cà phê, trong đó có số lượng cửa hàng Starbucks nhiều nhất thế giới. Con số này phản ánh mức tăng tiêu thụ cà phê gần 150% tại Trung Quốc trong 10 năm qua, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Các quán cà phê ở Thượng Hải lúc nào cũng đông khách. Ảnh: SCMP

Với mật độ dày đặc, sự cạnh tranh buộc các quán phải tạo ra khác biệt. "Cà phê được sáng tạo nghiêm túc", George Jinyang Peng, nhà vô địch World Brewers Cup 2025, cho biết. Anh giành giải nhờ những sáng tạo được mô tả là "lập dị nhưng nghệ thuật".

Tạp chí Time Out gọi xu hướng này tại Thượng Hải là những "sáng tạo điên rồ". Có thể kể đến một ly latte được phục vụ trong quả ớt chuông, một ly affogato tạo hình đậu phụ thối, hay cà phê đựng trong cốc làm từ bánh naan của một quán chuyên đồ ăn halal vùng Tân Cương.

"Không quán nào có thể đứng ngoài xu hướng đang lan truyền mạnh này", hướng dẫn viên du lịch địa phương Christopher St Cavish, nói.

Một trong những sáng tạo phổ biến nhất là Americano pha nước trái cây. Với người chuộng cà phê truyền thống, đây có thể là sự "xúc phạm", nhưng hương vị đắng-ngọt của Americano cam được cho là không quá khác biệt so với espresso tonic. Các chuỗi nội địa như Luckin và Cotti Coffee phát triển xu hướng này với các vị theo mùa như mơ, bưởi, dứa, dưa hấu.

Một món phổ biến khác là "dirty coffee", với espresso nóng được đổ lên lớp sữa lạnh. Trải nghiệm uống được chia làm ba ngụm: ngụm đầu đậm espresso, ngụm hai cân bằng và ngụm cuối nhẹ như latte.

Nhiều quán đi xa hơn việc kết hợp hương vị. Tại Dia, một quán cà phê ở khu Cảnh An, "dirty coffee" được phục vụ trong ly đông lạnh để tăng độ tương phản nhiệt. Các hương vị như hạt dẻ cười, mè đen, sầu riêng cũng được thêm vào. Tại đây, cà phê thường được xem như một thành phần trong đồ uống, thay vì là sản phẩm cốt lõi.

Cà phê và nước cam. Ảnh: Instagram

Nhiều nơi pha cà phê theo phong cách cocktail. Nổi bật là O.P.S. (đường Taiyuan), một điểm đến được nhiều du khách quốc tế biết đến từ khi mở cửa năm 2017. Khách hàng có thể phải chờ đợi cả tiếng để được phục vụ.

O.P.S. chỉ có năm món đồ uống, đều có giá 55 tệ (khoảng 200.000 đồng). Khách muốn gọi một ly cappuccino hay latte đơn thuần sẽ không tìm thấy trong thực đơn.

Trải nghiệm tại O.P.S. được thiết kế như vào một phòng thí nghiệm. Khách được đưa vào phòng nhỏ, chỉ có quầy pha chế, xem bartender thực hiện và giải thích từng bước. Đồ uống được phục vụ kèm một tấm thẻ dập nổi, ghi thành phần bằng tiếng Anh, tiếng Trung và mô tả chi tiết "như một trang nhật ký".

Sau đó, khách mang đồ uống sang một phòng nhỏ liền kề, chỉ có thể đứng và thưởng thức. Chủ quán giải thích hình thức này lấy cảm hứng từ các cuộc thi pha chế, nơi thí sinh trình bày một loại cà phê theo ba cách: đen, có sữa và kiểu đặc trưng, kèm thẻ ghi chi tiết nguồn gốc.

Toàn bộ quy trình này được cho là tối ưu hóa cho việc chụp ảnh, quay video. Nhiều thực khách chia sẻ trải nghiệm lên mạng xã hội, góp phần tạo nên sức hút cho quán.

Các loại cà phê được thử ở O.P.S. Ảnh: Instagram

Tuy nhiên, Thượng Hải vẫn có nhiều lựa chọn cho người yêu cà phê truyền thống. Tại Coffee Spot, quán ngoài trời gần chùa Cảnh An 800 năm tuổi, và Spot Table, khách có thể gọi mọi đồ uống cơ bản.

Một điểm khác biệt là văn hóa uống. Cà phê ở Thượng Hải không chỉ là đồ uống buổi sáng. Lei Yang, chủ chuỗi Coffee Spot và Spot Table, cho biết họ đông khách nhất từ 15h đến 17h. Nhiều quán độc lập không mở cửa trước 9h hoặc 10h.

Tại Lễ hội Văn hóa Cà phê Thế giới 2024 ở Thượng Hải, sự kiện thu hút hơn 50.000 người, việc sử dụng nguyên liệu địa phương là chủ đề xuyên suốt. Hai món đồ uống độc đáo được giới thiệu là Americano nêm giấm từ tỉnh Sơn Tây và một ly cà phê lấy cảm hứng từ y học cổ truyền, ngấm bồ công anh, cam thảo, trang trí bằng tiêu Tứ Xuyên.

Sức hút từ văn hóa cà phê, ẩm thực và mua sắm đang biến Thượng Hải thành điểm đến hút khách châu Á. Lượng khách Việt và các tour đến Thượng Hải cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao. Thành phố này được nhiều du khách đánh giá là sự kết hợp của "Singapore năng động, Seoul thời trang và Hội An cổ kính", chỉ cách Việt Nam khoảng ba giờ bay.

Tâm Anh (theo SCMP)