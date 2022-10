Thương chồng khi thấy anh khóc vì nhớ quê

Quê chúng tôi ở hai tỉnh ngoài miền Bắc, cách nhau gần 200 km, giờ tôi băn khoăn chuyện có nên sống ở quê chồng.

Năm 2017, tôi theo chị gái vào miền Trung sinh sống và lập nghiệp, bố mẹ và các anh chị em của tôi ở quê. Ở thị trấn nhỏ này, tôi quen biết anh. Năm 2015, anh được một người họ hàng xa giới thiệu cho công việc đúng chuyên môn, chuyên ngành nên đã khăn gói một mình vào trong đây làm việc. Bảy năm qua, bằng sự nỗ lực, anh tự mua một miếng đất nhỏ ở đây, nơi tôi định sang năm sẽ dựng một ngôi nhà nho nhỏ, thay vì để gia đình ở trọ như bây giờ. Anh có vẻ không muốn, chỉ nói để anh tính.

Nói thêm, chúng tôi kết hôn gần năm năm, có hai bé, một bé bốn tuổi và bé một tuổi. Từ lúc tôi sinh bé đầu tới giờ, ở nhà chăm con, một mình anh cáng đáng kinh tế trong nhà. Anh yêu vợ, thương con, chưa bao giờ so bì việc người này kiếm tiền, người kia không. Anh cũng ít khi nhậu nhẹt nên dù có năng lực thì vị trí của anh ở cơ quan cũng không cao, thu nhập chỉ tầm 20 triệu đồng mỗi tháng. Trừ hết chi tiêu trong nhà, chúng tôi chỉ còn tiết kiệm được một ít để Tết cả nhà về thăm nội ngoại, không dư đồng nào.

>> Tôi có sai khi theo chồng về quê sống chậm

Đợt rồi, không biết vì lý do gì, trong cuộc nhậu với gia đình chị tôi, anh uống rất nhiều, say mèm, khóc rất lâu và nói nhớ bố mẹ, nhớ nhà. Tôi rất xấu hổ, chưa bao giờ thấy anh say như vậy. Anh ở trong này không có người thân, có họ hàng xa nhưng không hợp tính nên cũng ít qua lại. Từ lúc cưới tôi tới giờ, anh chỉ quanh quẩn làm việc cơ quan, về nhà với vợ con, chưa bao giờ thấy anh bộc lộ cảm xúc như vậy. Đợt trước cũng nghe anh đề cập về quê một lần nhưng tôi gạt đi. Tôi thích sống ở đây, không khí dễ chịu, có gia đình chị gái bầu bạn. Tôi có nên về quê anh?

Bố mẹ chồng hiền và ít nói, lại hơi vô tâm, Tết về con cháu thích làm gì thì làm, không gò bó. Các cụ rất thương con cháu, hay gọi điện nhìn cháu. Anh nói nếu về nhà sẽ xin bố mẹ cắt một miếng đất để xây nhà cạnh ông bà, tìm cho tôi một công việc với bạn anh, mức lương tầm 10 triệu đồng mỗi tháng nếu chăm chỉ. Còn anh sẽ tìm việc và cố gắng làm để chăm lo cho hai con. Tôi không biết tính sao, sợ lâu lâu về không có sao, sống cạnh nhau như vậy không hợp gia đình chồng, rồi không biết anh có tìm được việc gì không. Xin độc giả cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Linh

