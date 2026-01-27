Thưởng 'cào bằng' 3,5 triệu đồng cho học sinh giỏi quốc gia

80 học sinh giỏi quốc gia năm ngoái của tỉnh Phú Thọ cũ nhận thưởng 3,5 triệu đồng, bất kể giải nhất hay khuyến khích, sau gần một năm chờ đợi.

Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ ngày 27/1 cho biết UBND tỉnh đã quyết định tặng bằng khen cho 80 học sinh đạt giải quốc gia năm học trước và 64 thầy cô trực tiếp bồi dưỡng các em.

Mỗi học sinh, giáo viên được thưởng 3,51 triệu đồng, không phân biệt giải nhất, nhì, ba hay khuyến khích. Đây là mức thưởng thấp nhất với học sinh giỏi quốc gia tỉnh Phú Thọ kể từ năm 2018, cũng là lần đầu tiên tỉnh này "cào bằng" mức thưởng.

Động thái trên bắt nguồn từ việc nhiều phụ huynh, học sinh bức xúc vì đạt giải quốc gia năm học 2024-2025 nhưng suốt một năm qua không nhận được tiền thưởng.

Giai đoạn 2018-2023, tỉnh Phú Thọ cũ thưởng học sinh giỏi quốc gia 3-8 lần mức lương cơ sở, tùy giải. Ví dụ, thí sinh đạt giải nhất năm học 2023-2024 được thưởng hơn 18,7 triệu đồng, giải ba được hơn 14 triệu đồng.

Đến tháng 7/2024, quy định mới về công tác thi đua, khen thưởng bỏ điều khoản trên. Chính quyền không có căn cứ chi thưởng cho nhóm đạt giải năm học 2024-2025 (biết kết quả vào tháng 1/2025), nhưng học sinh không biết. Thực tế, các em vẫn được mời dự Hội nghị tuyên dương, khen thưởng của tỉnh Phú Thọ cũ vào giữa tháng 2 năm ngoái.

Sau sáp nhập, HĐND tỉnh Phú Thọ (gồm Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình cũ) đã ban hành mức thưởng cho học sinh đạt giải quốc gia, với mức 10-30 triệu đồng, giáo viên nhận 80% mức của học sinh.

Trả lời VnExpress hồi tháng 12/2025, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết mức trên không áp dụng với nhóm đạt giải năm ngoái. Tuy nhiên, tỉnh đã xem xét dựa trên đề xuất của các ban, ngành để khích lệ học sinh, giáo viên.

Học sinh giỏi quốc gia tỉnh Phú Thọ năm học 2024-2025 trong lễ tuyên dương hồi tháng 2/2025. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Dù đã có quyết định, một số học sinh, phụ huynh cho biết chưa nhận được tiền thưởng. Mức thưởng cũng khiến một số người hụt hẫng.

"Nếu theo mức thưởng cũ hoặc mới nhất hiện nay, con tôi sẽ được thưởng 14-15 triệu đồng. Với nhiều em, mức này bằng học phí cả kỳ đại học", chị Ngân, phụ huynh có con đạt giải ba, nói. "Giờ được hơn 3,5 triệu khiến tôi khá hụt hẫng".

Những năm qua, hầu hết tỉnh, thành có chính sách thưởng riêng với học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế. Ở cấp quốc gia, mức thưởng phổ biến là 10-50 triệu đồng. Giáo viên dạy đội tuyển ở một số nơi được nhận thưởng bằng 50-100% mức chi cho học sinh.

Dương Tâm