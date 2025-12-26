Băn khoăn vì học sinh giỏi quốc gia không có tiền thưởng

Phú ThọChị Ngân băn khoăn vì con mình đạt giải ba quốc gia nhưng chỉ có "giấy khen" mà không kèm tiền thưởng của tỉnh.

Những ngày cuối tháng 12, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, chị Ngân, trú tại Việt Trì, Phú Thọ, ngậm ngùi.

Chị cho biết con gái đạt giải ba trong kỳ thi năm ngoái, được dự Lễ tuyên dương, khen thưởng do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, song không có tiền thưởng. Gia đình đã cung cấp số tài khoản theo yêu cầu nhưng đến nay vẫn không nhận được.

Hồi tháng 5, con chị Ngân được bằng khen của Bộ trưởng, mức thưởng không được đề cập. Khi xuống Hà Nội nhập học đại học, trò chuyện với bạn bè tỉnh khác về việc này, hai mẹ con mới biết nhiều nơi đã nhận được tiền thưởng theo quy định.

"Tôi tìm hiểu và thấy mọi năm học sinh giỏi quốc gia nhận được hai khoản thưởng từ Bộ và tỉnh chỉ sau vài tuần biết giải. Đến lứa con tôi thì đợi mòn mỏi mà không thấy cả hai", chị Ngân nói.

Tương tự, chị Hải, phụ huynh có con đạt giải nhì, thắc mắc "cả năm trôi qua vẫn không nhận được một đồng tiền thưởng nào của tỉnh nhà", dù đã nỗ lực hết mình vì thành tích chung.

Vì bức xúc, tháng trước, chị Ngân và một số phụ huynh đăng phản ánh lên mạng xã hội. Sau đó, họ được chuyển khoản gần 4,5 triệu đồng, bao gồm tiền thưởng học sinh giỏi quốc gia theo quy định của Chính phủ và tiền thưởng kèm bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.

"Tỉnh có thưởng hay không vẫn là câu hỏi mà chúng tôi chưa có câu trả lời", chị chia sẻ, cho biết đã tiếp tục đăng bài lên mạng để đòi sự công bằng cho giáo viên và con em.

Sự việc gây chú ý trên các diễn đàn, thu hút nhiều bình luận, chủ yếu nghi ngờ có sự nhập nhèm.

Học sinh giỏi quốc gia tỉnh Phú Thọ năm học 2024-2025 trong lễ tuyên dương, khen thưởng hồi tháng 2. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Năm học 2024-2025, tỉnh Phú Thọ cũ có 98 học sinh thuộc 10 đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia, trong đó 78 em đạt giải. Đa số đến từ trường THPT chuyên Hùng Vương, chỉ một em học trường THPT Việt Trì.

Trả lời VnExpress trưa 26/12, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (gồm Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình cũ), cho biết các học sinh này không nhận được tiền thưởng do tỉnh Phú Thọ cũ không có chính sách khen thưởng riêng cho giáo viên, học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế.

Thực tế từ năm 2018, tỉnh Phú Thọ cũ từng có quy định về việc khen thưởng 3-8 lần mức lương cơ sở cho nhóm này. Tuy nhiên, quy định mới về công tác thi đua, khen thưởng ban hành hồi tháng 7/2024 đã bỏ điều khoản này. Vì vậy, chính quyền không có căn cứ để chi thưởng.

Cuối tháng 10, HĐND tỉnh Phú Thọ mới đã ban hành mức thưởng cho nhóm này. Những em đạt giải cấp quốc gia được nhận 10-30 triệu đồng, giáo viên nhận 80% mức của học sinh.

Ông Hiếu cho biết về nguyên tắc, nghị quyết mới ban hành không áp dụng với học sinh, giáo viên đạt giải năm ngoái. Tuy nhiên, tỉnh sẽ xem xét để khích lệ giáo viên, học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo đang cùng các ban, ngành tính toán, đề xuất lãnh đạo tỉnh và sẽ thông tin cho giáo viên, học sinh khi có kết quả.

Dương Tâm

*Tên phụ huynh được thay đổi