Thưởng 2,5 triệu đồng cho sinh viên có IELTS 7.0

Sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM được thưởng 2,5 triệu đồng nếu đạt IELTS 7.0-7.5 trở lên hoặc tương đương.

Theo thông báo của trường cuối tuần trước, mức IELTS 7.5 trở lên áp dụng với sinh viên ngành Sư phạm Anh, còn lại từ 7.0. Mỗi em chỉ được khen thưởng một lần trong thời gian học tại trường.

Với chứng chỉ khác, trường quy đổi tương đương như sau:

IELTS TOEIC (Listening & Reading) TOEIC (Speaking) TOEIC (Writing) TOEFL ITP TOEFL iBT CEFR VSTEP / PEIC 7.0 850 180 180 590 94 C1 C1 7.5 945 200 200 649 109 C1 C1

Bảng tham chiếu điểm IELTS cho một số chứng chỉ ngoại ngữ khác:

IELTS Tiếng Nga Tiếng Pháp Tiếng Trung Tiếng Nhật Tiếng Đức 7.0 - 7.5 TRKI 3 DALF C1 HSK cấp độ 5 JLPT N2 C1 Test DaF level 5

TS Trần Thanh Thưởng, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, cho biết chính sách nhằm tạo động lực cho sinh viên học tập, đảm bảo đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và hội nhập quốc tế.

Ông lưu ý mức điểm khen thưởng cao hơn chuẩn đầu ra của trường. Hiện Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM yêu cầu sinh viên đạt IELTS tối thiểu 5.5 - 6.0 trở lên. Riêng ngành Sư phạm Anh là 7.0.

Sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. Ảnh: UTETV

Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, phổ biến là IELTS, hiện được nhiều trường đại học dùng xét đầu vào. Trường có thể tính điểm cộng (tối đa 3 điểm) hoặc quy đổi để xét kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ hoặc đánh giá năng lực. Một số trường áp dụng cả hai. Yêu cầu phổ biến là IELTS 5.0-6.0 trở lên hoặc tương đương. Năm nay, số lượng thí sinh dùng các chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển tăng 1,5-4 lần ở nhiều đại học.

Sau khi trúng tuyển, sinh viên có chứng chỉ này được công nhận chuẩn đầu ra hoặc miễn một số học phần Ngoại ngữ. Cho đến nay, chỉ Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM thưởng bằng tiền mặt.

Lệ Nguyễn