Nhà sản xuất mua lại bao bì để ngăn vứt bừa bãi ở ruộng vườn

Nên chăng cần có cơ chế bắt buộc các nhà sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật mua lại vỏ bao bì?

Nhiều năm nay, tôi thấy các cơ quan chức năng đã rất cố gắng, với nhiều hành động để chấm dứt tình trạng nông dân vứt bỏ vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại ruộng vườn, nhưng tình trạng này không được cải thiện nhiều.

Theo tôi, tính hiệu quả của hoạt động này thấp là do thiếu sự cộng tác của các nhà sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Vì thế, nên chăng cần có cơ chế bắt buộc các nhà sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật mua lại vỏ bao bì?

Vỏ, túi nhựa đựng thuốc trừ sâu bị vứt bừa ngoài môi trường. Ảnh: Đan Võ

Nếu các nhà sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm hơn thì tình trạng chắc chắn sẽ cải thiện. Cụ thể là họ phải có trách nhiệm mua lại các vỏ bao bì sau khi đã bán ra các sản phẩm của mình và nhà nước cần bắt buộc họ phải làm điểu đó.

Tôi lấy ví dụ, thay vì bán một sản phẩm với giá 50.000 đồng họ sẽ bán với giá 55.000 đồng rồi sau đó thu mua chính vỏ bao bì đó với giá 5.000 đồng để thu gom, tiêu hủy đúng quy trình xử lý rác thải độc hại.

Khi đó người sử dụng sẽ tự có trách nhiệm hơn trong việc thu gom các vỏ bao bì lại sau khi đã sử dụng. Với cách làm này, tôi tin chắc tình trạng vứt bỏ vỏ bao bì tràn lan như hiện nay sẽ giảm hẳn.

Đan Võ