Thuốc giảm cân dạng viên đầu tiên được Mỹ cấp phép

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt phiên bản viên nén của thuốc giảm cân Wegovy, mở ra bước ngoặt mới giúp bệnh nhân béo phì có thêm lựa chọn điều trị thay thế dạng tiêm.

Wegovy viên nén có cùng hoạt chất semaglutide với thuốc tiêm Wegovy và thuốc điều trị tiểu đường Ozempic, của hãng dược Novo Nordisk, theo CNN ngày 23/12. Trước đó, các dòng thuốc mô phỏng hormone GLP-1 như Wegovy, Ozempic; hay đối thủ của Nordisk là hãng dược Eli Lilly có thuốc Zepbound và Mounjaro đều được dùng dưới dạng tiêm hàng tuần. Theo dữ liệu từ tổ chức nghiên cứu chính sách y tế KFF, hiện khoảng 1/8 người trưởng thành tại Mỹ sử dụng các loại thuốc này.

Như vậy, viên nén Wegovy là loại thuốc giảm cân dạng viên đầu tiên được FDA cấp phép, dự kiến có mặt tại các hiệu thuốc ở Mỹ vào tháng 1 năm sau và bán theo toa bác sĩ. Đây là một trong hai loại thuốc giảm cân dạng uống nhóm GLP-1 sắp được đưa ra thị trường trong vài tháng tới. Loại thuốc viên còn lại là Orforglipron của hãng dược Lilly, dự kiến được FDA cấp phép vào mùa hè năm sau.

Đại diện Novo Nordisk cho hay các thử nghiệm lâm sàng cho thấy Wegovy dạng viên có hiệu quả giảm cân và tác dụng phụ tương đương dạng tiêm. "Chúng tôi tin rằng sản phẩm này giúp mở rộng khả năng tiếp cận và lựa chọn cho bệnh nhân", tiến sĩ Jason Brett, Giám đốc y tế của Novo Nordisk tại Mỹ, chia sẻ. "Chúng tôi hiểu rằng một bộ phận bệnh nhân có tâm lý ngại dùng thuốc dạng tiêm".

Về chi phí, theo thỏa thuận "giảm giá" với chính quyền Tổng thống Trump hồi tháng 11, liều khởi đầu của Wegovy viên nén có giá 149 USD (khoảng 3,9 triệu đồng) cho bệnh nhân tự chi trả. Giá dự kiến tăng dần theo liều lượng dù hãng chưa công bố con số cụ thể. Với bệnh nhân có bảo hiểm chi trả, mức phí đồng chi trả (copay) có thể sẽ thấp hơn.

Thuốc giảm cân Wegovy dạng viên của Novo Nordisk. Ảnh: CNN

Hiện chưa có các thử nghiệm lâm sàng để so sánh, song kết quả các nghiên cứu riêng biệt cho thấy hiệu quả cụ thể của từng loại thuốc. Thuốc viên Wegovy có hiệu quả giảm trung bình 14% trọng lượng cơ thể sau 64 tuần sử dụng. Thuốc viên Orforglipron ở liều cao nhất được ghi nhận mức giảm cân 11% sau liệu trình 72 tuần. Hiệu quả của cả hai loại thuốc viên này đều hơn hẳn so với mức giảm khiêm tốn 2% của nhóm dùng giả dược.

Tương tự các dòng thuốc nhóm GLP-1 khác, tác dụng phụ phổ biến nhất của dạng viên nén là các vấn đề về đường tiêu hóa như buồn nôn và nôn mửa. Thống kê cho thấy tỷ lệ người dùng bỏ cuộc vì không chịu nổi tác dụng phụ là đáng kể. Trong thử nghiệm viên nén Wegovy, 7% tình nguyện viên đã ngừng điều trị (so với 6% ở nhóm dùng giả dược). Đối với thuốc Orforglipron, tỷ lệ bỏ cuộc là 10%, cao hơn so với mức 3% của nhóm đối chứng.

Một điểm khác biệt lớn là Wegovy viên nén yêu cầu uống với một ít nước khi bụng đói, sau đó người dùng phải nhịn ăn uống và không dùng thuốc khác trong 30 phút. Các bác sĩ cho biết đây là lý do khiến Rybelsus (phiên bản thuốc uống trị tiểu đường của Semaglutide) không phổ biến bằng "người anh em" dạng tiêm Ozempic. Trong khi đó, hãng Lilly quảng cáo Orforglipron có thể uống bất cứ lúc nào, không cần kiêng khem.

Ở góc độ chuyên môn, tiến sĩ Judith Korner, bác sĩ nội tiết kiêm Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Cân nặng và Chuyển hóa tại Đại học Columbia, cho biết bà luôn dựa trên ba tiêu chí quan trọng để đánh giá một loại thuốc mới là hiệu quả thực tế, độ an toàn (khả năng dung nạp) và giá thành.

"Viên nén Wegovy dường như không tạo ra đột phá đáng kể ở bất kỳ tiêu chí nào", bà Korner nói.

Giá 149 USD cho liều khởi đầu là thấp hơn đáng kể so với các dòng thuốc tiêm hiện có, song đây thực chất là chi phí cho hàm lượng thấp nhất. Theo phác đồ, bệnh nhân sử dụng thuốc này phải bắt đầu từ liều thấp và tăng dần hàm lượng theo thời gian để kiểm soát các tác dụng phụ. Ông Brett, đại diện hãng, cho biết viên nén Wegovy được sử dụng với các mức liều 1,5 mg, 4 mg, 9 mg và liều duy trì dài hạn dự kiến 25 mg.

Tiến sĩ Korner nhận định mức giá 149 USD chỉ là "liều mồi" để cơ thể thích nghi. "Liều thấp nhất hầu như không bao giờ là liều duy trì lâu dài", bà lưu ý. Dù vậy, bà Korner vẫn đánh giá cao việc bệnh nhân có thêm nhiều lựa chọn thuốc giảm cân. "Điều thú vị là những lợi ích cộng thêm như giảm 20% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, cải thiện tình trạng ngưng thở khi ngủ, suy tim và chức năng gan", bà nói.

Bình Minh