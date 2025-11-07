Mỹ giảm 70% giá các 'thần dược' giảm cân

Chính phủ Mỹ thỏa thuận với hai hãng dược giảm giá các loại thuốc trị béo phì và tiểu đường từ 1.000-1.350 USD xuống còn 350 USD một tháng.

Thỏa thuận giữa chính quyền Tổng thống Trump và hai hãng dược Eli Lilly, Novo Nordisk nhằm hạ giá thuốc kê đơn được công bố tại họp báo ở Nhà Trắng hôm 6/11, theo Fox 32. Thông cáo báo chí từ Nhà Trắng cùng ngày cho biết thỏa thuận này "đánh dấu đợt giảm giá lịch sử đối với các loại thuốc có chi tiêu hàng năm cao nhất tại Mỹ, vốn dùng để điều trị tiểu đường, bệnh tim, béo phì và các bệnh lý khác".

Cụ thể, khi mua qua chương trình TrumpRx, giá thuốc Ozempic và Wegovy sẽ giảm mạnh, từ 1.000-1.350 USD (hơn 26-34 triệu đồng) mỗi tháng xuống còn 350 USD (hơn 9 triệu đồng), tức khoảng 70% giá. Tương tự, giá của Zepbound và Orforglipron nếu được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) phê duyệt sẽ giảm từ 1.086 USD xuống trung bình 346 USD mỗi tháng. Các thuốc "GLP-1" như Wegovy dạng viên uống nếu được phê duyệt trong tương lai, liều ban đầu sẽ có giá 150 USD một tháng.

Thuốc Ozempic và Wegovy. Ảnh: Business Insider

Mức giảm giá trên cho phép Medicare và Medicaid (chương trình bảo hiểm y tế do chính phủ tài trợ) lần đầu tiên chi trả các thuốc trị béo phì như Wegovy và Zepbound, với chi phí cho người nộp thuế thấp hơn đáng kể so với đề xuất của chính quyền cựu Tổng thống Biden. Giá Medicare với các loại thuốc này sẽ là 245 USD, chưa bằng một nửa mức đề xuất trước đó. Người thụ hưởng Medicare chỉ phải đồng chi trả 50 USD mỗi tháng.

Ngoài ra, nhiều loại thuốc khác cũng được giảm giá khi mua qua TrumpRx. Ví dụ, Emgality (điều trị chứng đau nửa đầu) giảm 443 USD; Trulicity (thuốc tiểu đường) giảm 598 USD và các sản phẩm insulin phổ biến như NovoLog, Tresiba sẽ có giá 35 USD mỗi tháng.

Buổi công bố quan trọng trên bị gián đoạn đột ngột khi một vị khách tham dự ngã quỵ ngay sau lưng Tổng thống Donald Trump. Sự cố xảy ra khi ông David Ricks, CEO của hãng dược Eli Lilly, đang phát biểu. Ông Ricks đột ngột dừng lại, nhìn về phía sau và hỏi: "Anh ổn chứ? Gordon, anh ổn không?". Bác sĩ Mehmet Oz, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS) và những người xung quanh đã dìu vị khách này xuống sàn, cấp cứu.

Khoảng 30 phút sau, cuộc họp báo được tiếp tục. Nhà Trắng sau đó thông báo người khách ngất xỉu đã ổn định sức khỏe. Danh tính người đàn ông này chưa được tiết lộ chính thức. Đại diện của Eli Lilly nói rằng vị khách "bị choáng ngợp bởi các sự kiện trong ngày", trong khi bác sĩ Oz cho hay người đàn ông đó là bệnh nhân đang sử dụng một trong các loại thuốc này.

Ông khuyên nếu thấy ai đó có dấu hiệu sắp ngất (khuỵu gối, mắt trợn), "đừng chỉ đứng nhìn xem điều gì xảy ra". Những người này thường sẽ bị thương nặng hơn do cú ngã hơn là tình trạng bệnh nền như đường huyết quá thấp. "Hãy ôm chặt lấy người đó, ngay cả khi bạn không biết họ", ông nói thêm. "Dìu họ xuống sàn, nhẹ nhàng đặt nằm xuống, sau đó nhấc chân lên để giúp tăng huyết áp".

Vị khách bất ngờ ngất xỉu tại họp báo ở Nhà Trắng hôm 6/11. Ảnh chụp màn hình

