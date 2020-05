Cụ ông nguy kịch vì đau bụng không đi khám

nh viêm dính nhiều giả mạc bẩn.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật ổ bụng người bệnh, phát hiện nguyên nhân do dạ dày, ruột và các tạng ngâm trong khoảng 1.500 ml dịch xanh bẩn, ở ruột non có một lỗ thủng đường kính 1 cm, xung qua

Kíp phẫu thuật nhanh chóng khâu lỗ thủng ruột, hút dịch bẩn, rửa sạch ổ bụng, đặt dẫn lưu cho người bệnh.

Hiện, sức khỏe bệnh nhân có dấu hiệu khả quan, ổn định dần, vẫn cần theo dõi thêm.

Bác sĩ khoa Ngoại tiêu hoá và Tổng hợp kiểm tra sức khoẻ người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các bác sĩ Bệnh viện cho biết, thủng (vỡ) tạng rỗng có thể gặp ở dạ dày, tá tràng, đại tràng hay ruột non do nhiều nguyên nhân như chấn thương bụng kín, dị vật, khối u hay do biến chứng của ổ loét dạ dày, tá tràng... Nếu phẫu thuật muộn tỉ lệ tử vong đến 10%, nguy cơ tử vong tăng cao ở người bệnh già yếu. Người bệnh bị thủng tạng rỗng cần được chẩn đoán và phẫu thuật càng sớm càng tốt.

