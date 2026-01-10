Thuê trai đẹp bế trượt tuyết

Trung QuốcĐược dàn huấn luyện viên điển trai bế bổng lướt trên dốc tuyết trong tiếng nhạc và pháo khói, Zhao gọi đây là trải nghiệm sinh nhật "lãng mạn như phim".

Trong bộ đồ trượt tuyết trắng, cô gái trẻ nằm gọn trên tay nam huấn luyện viên, lướt đi trên sườn dốc tại khu nghỉ dưỡng Đông Bắc Á, Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Hộ tống phía sau là đội ngũ nhân viên mặc đồng phục màu cam, mang theo bánh kem, loa nhạc và pháo khói hồng.

"Tay cầm bóng bay, quàng qua vai huấn luyện viên, tôi thấy số tiền 5.000 tệ (khoảng 17,5 triệu đồng) bỏ ra là xứng đáng", Zhao chia sẻ. Gói dịch vụ này bao gồm sự chăm sóc đặc biệt từ dàn nhân viên ngoại hình điển trai và ekip quay phim kỷ niệm.

Nhiều khách hàng nữ trải nghiệm dịch vụ bế trượt tuyết mừng sinh nhật. Ảnh: Sina.com

Đây là phiên bản nâng cấp của dịch vụ "trượt tuyết hộ tống" (carry skiing) đang nở rộ tại Trung Quốc. Đại diện khu nghỉ dưỡng cho biết, phí cơ bản để thuê một huấn luyện viên "bế trượt" là 300 tệ (khoảng 1 triệu đồng) mỗi giờ. Với các yêu cầu riêng biệt như tổ chức tiệc, đốt pháo hay đội hình hộ tống hùng hậu, mức giá sẽ được thỏa thuận riêng.

Để tham gia đội ngũ này, các nam nhân viên phải có ngoại hình "soái ca", sức khỏe tốt và chứng chỉ trượt tuyết chuyên nghiệp. "Ngay cả khi không biết trượt, khách vẫn cảm nhận được tốc độ và gió trên đỉnh dốc", đại diện khu du lịch nói.

Một cô gái được các "soái ca" tổ chức sinh nhật ở khu trượt tuyết. Ảnh: Sina.com

Tuy nhiên, đoạn video của Zhao khi lan truyền trên mạng xã hội Weibo đã châm ngòi cho một cuộc tranh cãi. Bên cạnh những ý kiến thích thú vì "giá trị cảm xúc" mà dịch vụ mang lại, không ít người lo ngại về sự an toàn.

"Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu huấn luyện viên mất thăng bằng khi đang bế khách trên tay?", một tài khoản bình luận. Số khác chỉ trích việc tiếp xúc thân thể quá mức là "làm mờ ranh giới chuyên nghiệp" của thể thao.

Tại Trung Quốc, các dịch vụ "bạn đồng hành" đánh vào cảm xúc đang trở thành xu hướng kinh doanh mới (nền kinh tế trai đẹp). Tháng 8/2025, khu du lịch núi Nga Mi (Tứ Xuyên) từng gây xôn xao khi tung gói dịch vụ thuê người cõng leo núi. Đầu tháng 12 vừa qua, một đơn vị khác tuyển dụng "bạn đồng hành trượt tuyết" với mức lương lên tới 50.000 nhân dân tệ (175 triệu đồng) mỗi tháng, yêu cầu ứng viên phải cao trên 1m85 và có cơ bụng sáu múi.

Nga Thanh (Theo Sina, New.qq, SCMP)