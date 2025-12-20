Bùng nổ 'nền kinh tế trai đẹp'

Trung QuốcNhiều phụ nữ đã chi tiền thuê nam nhân viên đẹp trai để tương tác và đồng hành cảm xúc, tạo nên một loại hình dịch vụ mới.

Xiaoya đã đến một công viên giải trí ở Trùng Khánh 10 lần trong ba tháng chỉ để gặp Bengbeng - nam diễn viên cao 1,88 m, vóc dáng cơ bắp. Bengbeng là một NPC (nhân vật không phải người chơi), thuật ngữ game chỉ các diễn viên đóng vai nhân vật ảo để tương tác với du khách ngoài đời thực.

Không chỉ chụp ảnh cùng, Xiaoya còn được NPC ôm, nhảy múa và lắng nghe tâm sự. "Anh ấy luôn tôn trọng và tạo cho tôi cảm giác an tâm", cô nói.

Du khách nữ dùng dịch vụ "trai đẹp bế" ở công viên giải trí Trùng Khánh, Trung Quốc. Ảnh: Think China

Bengbeng là một trong hàng nghìn NPC được tuyển dụng trong năm qua tại các khu du lịch Trung Quốc. Dịch vụ "bế công chúa" trở thành cơn sốt, nơi các chàng trai như Bengbeng có thể phải thực hiện hàng trăm lượt bế du khách nữ mỗi ngày.

Loại hình này bắt đầu phổ biến tại núi Thái Sơn, tỉnh Sơn Đông, từ năm 2023, sau đó lan sang nhiều điểm du lịch núi trong hai năm qua. Các bạn leo núi hỗ trợ mang balo, chụp ảnh, dìu khách lên xuống dốc và trong một số trường hợp cõng khách lên đỉnh. Một số còn cung cấp dịch vụ "bạn trai theo ngày".

Họ thậm chí thực hiện kabedon - động tác áp sát người đối diện vào tường đầy nam tính thường thấy trong truyện tranh lãng mạn, để thỏa mãn nhu cầu cảm xúc của phái đẹp.

Xu hướng này đang tạo nên "nền kinh tế trai đẹp" hay dịch vụ đồng hành nam giới. Báo cáo của Sinolink Securities dự báo thị trường này có thể đạt quy mô 7 tỷ USD vào năm 2025, tăng mạnh so với mức ước tính 5,6 tỷ USD năm 2019. Động lực chính đến từ nhóm phụ nữ đô thị độc lập về tài chính và khao khát được chiều chuộng cảm xúc.

Fang Yijia, 25 tuổi, cựu nhân viên truyền thông, đã chuyển sang nghề "bạn đồng hành leo núi" từ tháng 5/2024. Với tài khoản mạng xã hội nhấn mạnh ngoại hình cơ bắp, Fang nhận mang đồ, động viên tinh thần, thậm chí cõng khách lên đỉnh núi. Thu nhập của anh có thể lên tới 1.400 USD (khoảng 35 triệu đồng) mỗi tháng nếu làm việc đều đặn.

Dịch vụ "bạn đồng hành leo núi" ở Thái Sơn, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: Think China

Giáo sư Song Geng, chuyên gia nghiên cứu giới tại Đại học Hong Kong, cho rằng trong văn hóa Nho giáo truyền thống, phụ nữ ít có không gian thể hiện mong muốn cá nhân và thường bị đánh giá nghiêm khắc hơn nam giới. "Khi các quan hệ quyền lực xã hội dịch chuyển, đặc biệt ở đô thị, phụ nữ có nhiều quyền tự chủ hơn trong đời sống tình cảm và cách thể hiện bản thân", ông nói.

Phó giáo sư Wu Changchang, Đại học Hoa Đông Sư phạm (ECNU), cho biết phụ nữ đô thị Trung Quốc ngày nay có sức chi tiêu lớn hơn và bắt đầu công khai thể hiện sự yêu thích nam giới. Cách làm này mang lại cho phụ nữ cảm giác an toàn tạm thời. "Ít nhất, họ được đảm bảo sự thỏa mãn cảm xúc trong khoảng thời gian họ trả tiền", Wu nói.

Tuy nhiên, ranh giới giữa dịch vụ và tình cảm là một vùng xám. Fang Yijia thừa nhận nhiều khách nữ nảy sinh tình cảm thật và muốn tiến xa hơn, buộc anh phải khéo léo từ chối. Các chuyên gia cũng cảnh báo về sự thiếu hụt khung pháp lý quản lý, tiềm ẩn nguy cơ quấy rối hoặc tranh chấp trong loại hình dịch vụ nhạy cảm này.

Ở chiều ngược lại, khi tỷ lệ thất nghiệp thanh niên tăng, các công việc như bạn leo núi hay NPC tại điểm du lịch mở ra lựa chọn việc làm mới cho nhiều nam giới.

Giáo sư Wu Changchang nói trong bối cảnh kinh tế hậu đại dịch còn nhiều bất ổn, không ít thanh niên ưu tiên thu nhập hơn các chuẩn mực cảm xúc truyền thống. "Doanh nghiệp đã nhìn thấy cơ hội từ tiêu dùng của phụ nữ, còn những người đàn ông tham gia các dịch vụ này cũng ý thức rõ việc họ đang trở thành một dạng hàng hóa", ông nói.

Ngọc Ngân (Theo Think China)