Thuế quan - rào cản vô nghĩa với xe Trung Quốc ở châu Âu

Thuế quan của châu Âu nhằm gây khó khăn cho các hãng Trung Quốc, buộc họ thiết lập sản xuất địa phương, nhưng dường như không có tác dụng.

Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đang lợi dụng kẽ hở của EU, chuyển sang sản xuất xe hybrid và xe động cơ đốt trong trong khi trì hoãn kế hoạch xây dựng nhà máy tại châu Âu.

Thuế quan của Liên minh châu Âu đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc nhằm mục đích bảo vệ các nhà sản xuất ôtô trong nước và thúc đẩy các thương hiệu Trung Quốc thiết lập sản xuất tại địa phương. Chiến lược này dường như đang gặp khó khăn. Sự chuyển dịch sản xuất được kỳ vọng đã không diễn ra trên quy mô lớn, và doanh số ôtô Trung Quốc trên khắp châu Âu đang tăng lên chứ không hề chững lại.

Năm nay, doanh số ôtô sản xuất tại Trung Quốc trên khắp EU, Anh và EFTA dự kiến vượt quá 700.000 chiếc. Con số này tăng đáng kể so với 408.000 chiếc bán ra vào năm 2024.

Mẫu xe Trung Quốc Leapmotor T03 trên một con phố ở Anh. Ảnh: Wilsons Epsom

Sự tăng trưởng này diễn ra bất chấp việc áp thuế bổ sung lên đến 35%, ngoài mức thuế nhập khẩu 10% hiện hành, đã được áp dụng vào tháng 11/2024.

Thay vì làm giảm nhu cầu, thuế quan chỉ đơn giản làm nó chuyển hướng. Trong khi các khoản phí bổ sung nhắm mục tiêu cụ thể vào xe điện và xe mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), các mẫu xe hybrid và xe động cơ đốt trong vẫn chỉ chịu mức thuế cơ bản 10%.

Các thương hiệu Trung Quốc đã tập trung vào phân khúc này, chuyển hướng chiến lược tại châu Âu sang các mẫu xe tránh được chi phí cao hơn.

Nhờ chi phí sản xuất thấp hơn đáng kể, lên đến 30% so với ở châu Âu, việc chuyển địa điểm sản xuất chỉ để phục vụ một thị trường bị bảo hộ bởi thuế quan là không hợp lý về mặt tài chính đối với các thương hiệu này. Thay vào đó, họ đang khai thác khoảng trống thị trường.

Đến hết tháng 11, khoảng 66,7% số xe Trung Quốc nhập khẩu vào châu Âu chỉ phải chịu mức thuế tiêu chuẩn 10%.

Trong khi xe điện chiếm 44% doanh số ôtô Trung Quốc tại châu Âu trong 10 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ này đã giảm xuống còn 34% trong năm 2025.

Xe Trung Quốc sản xuất nội địa vẫn còn hiếm. Dự kiến ít hơn 20.000 xe thương hiệu Trung Quốc được lắp ráp tại châu Âu trong năm nay. BYD có kế hoạch thay đổi điều đó với một nhà máy mới ở Hungary có khả năng sản xuất tới 150.000 chiếc mỗi năm, nhưng cho đến nay, đó vẫn là ngoại lệ.

Hiện có rất ít dấu hiệu cho thấy các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc khác làm theo. Mặc dù nhiều hãng đã đưa ra kế hoạch sản xuất tại châu Âu, con số vẫn chỉ là lý thuyết.

Tuy nhiên, một số nhà sản xuất báo hiệu kế hoạch ban đầu. Ví dụ, Leapmotor đang chuẩn bị sản xuất B10 tại Tây Ban Nha, trong khi GWM đã vạch ra tham vọng sản xuất tới 300.000 xe trong khu vực vào năm 2029.

Dongfeng và Hongqi cũng cho biết họ đang đánh giá các địa điểm ở châu Âu. Trong khi đó, Chery, Xpeng và GAC đã lắp ráp một số lượng hạn chế xe tại địa phương.

Mỹ Anh (theo Carscoops, Auto News)