Thuê nhà, đi taxi bất tiện vì không phải của mình

Tôi có thể tự ý mua sắm, bày trí mà chẳng sợ chuyển nhà, 6h tối cuối tuần lái 70km về ăn cơm với gia đình khi mua ôtô.

Gần đây, tôi thấy mọi người bàn về vấn đề thuê nhà, đi taxi chứ không muốn mua nhà, mua xe. Với tôi, một người vừa có xe vừa có nhà riêng thì tôi nghĩ đơn giản rằng: Cái gì là đồ đi thuê (hoặc mượn) thì không bao giờ đem lại cho ta sự thoải mái. Làm sao mà thoải mái được khi nó không phải là của mình?

Không có gì quý hơn độc lập tự do, cái tự do ở đây bao hàm cả việc dùng những thứ của mình mà không phải phụ thuộc vào ai. Có bạn đưa ra quan điểm ở nhà thuê để dành tiền hưởng thụ. Vậy sao các bạn không cố gắng đặt ra mục tiêu mua nhà, mua xe xong rồi mới hưởng thụ? Cuộc sống còn dài mà, đâu cần phải sống gấp, sống hưởng thụ ngay khi còn trẻ đâu?

Cách đây chục năm, tôi đã từng đi ở nhà thuê một vài năm. Tôi đã đổi nhà trọ nhiều lần (từ xấu đến đẹp) và tôi nhận ra rằng nhà thuê đẹp bao nhiêu thì cũng chẳng phải là của mình. Đôi lúc muốn sửa chữa chỗ nọ chỗ kia cho ưng ý nhưng cũng chẳng thực hiện được vì nghĩ rằng "nhà thuê thì để tạm vậy đi". Hoặc nghĩ rằng dại gì mà sửa chữa, mua sắm đầy đủ xong lại chuyển đi nơi khác thì lại vừa phí tiền vừa mất công.

Rồi vấn đề mua xe. Trước kia vợ tôi bảo mua xe tốn tiền. Cần gì thì đi taxi cho tiện nhưng tôi không nghe. Bây giờ mua xe đi được vài năm thì vợ tôi mới ngẫm lại thấy tôi đúng. Có khi cuối tuần đi làm về 6h tối, vợ chồng con cái ngẫu hứng điện thoại cho bố mẹ vợ báo: "Bố mẹ nấu thêm đợi nhà con về ăn cùng nhé". Nhà tôi cách nhà vợ 70 km, đi cao tốc chỉ mất 35 phút, trên đường gia đình nói đủ thứ chuyện mà điều đó không thể có nếu đi taxi.

Thỉnh thoảng tôi đi uống rượu ở cơ quan, cũng đi taxi về và tôi cảm giác so với việc đi xe của tôi là một trời một vực. Thứ nhất là mùi xe (cái gì chung chạ thì khó mà thơm tho sạch sẽ được). Thứ hai, có tài xe lái ẩu đã gây cho tôi cảm giác bất an vô cùng. Về đến nhà mới thấy mình đã an toàn. Tôi là người lái xe cẩn thận và chăm sóc sạch sẽ chiếc xe của mình. Lúc nào lên xe cũng sạch và thơm tho.

Tôi không hiểu tại sao vẫn có nhiều ý kiến là không nên mua xe, để dành tiền đi taxi cho thoải mái. Tôi không hiểu chữ "thoải mái" mà người ta nhắc tới là gì? Nhà của tôi, tôi thích lúc nào về thì về. Xe của tôi, tôi đi đâu thì đi. Như vậy là thoải mái hơn hay nhà thuê, xe mướn thoải mái hơn vậy các bạn?

