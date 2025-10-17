Thuế môi trường với xăng dầu tiếp tục giảm hết 2026

Mức thuế bảo vệ môi trường với mỗi lít xăng (trừ ethanol) vẫn duy trì 2.000 đồng, mỡ nhờn, dầu diesel 1.000 đồng (trừ nhiên liệu bay) đến hết năm sau.

Ngày 17/10, Ủy ban Thượng vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường.

Theo đó, đến hết năm sau, thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ etanol) vẫn duy trì ở mức 2.000 đồng một lít; dầu diesel, mazut, dầu nhờn 1.000 đồng một lít. Mỡ nhờn là 1.000 đồng mỗi kg, dầu hỏa 600 đồng một lít. Các mức này tương tự áp dụng trong 2025.

Tại phiên họp, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết nếu tăng thuế bảo vệ môi trường từ năm sau sẽ đảm bảo thu ngân sách, nhưng giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể đi lên. Việc này làm gia tăng áp lực lạm phát, CPI bình quân có thể thêm 0,1-0,3%, qua đó gây bất lợi cho việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Do đó, cơ quan quản lý muốn giữ như mức áp dụng hiện hành.

Riêng với nhiên liệu bay, thuế bảo vệ môi trường với mặt hàng này từ đầu năm sau tăng thêm 500 đồng lên 1.500 đồng mỗi lít. Theo ông Nguyễn Đức Chi, việc giảm sắc thuế này thời gian qua đã đem lại hiệu ứng tích cực, giúp giảm chi phí nhiên liệu đầu vào cho ngành hàng không và các hãng bay.

Tuy nhiên so với các ngành sản xuất khác, hàng không được hưởng thêm một số chính sách hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí chung như giảm 2% thuế VAT, gia hạn thời hạn nộp thuế... Bởi vậy, trong bối cảnh thị trường hàng không Việt Nam phục hồi, việc tăng 500 đồng mỗi lít thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay nhằm đảm bảo công bằng giữa hàng không và các ngành vận tải khác như đường sắt, đường bộ.

Chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu được áp dụng từ tháng 4/2022. Từ năm 2027, thuế bảo vệ môi trường sẽ quay về mức trần, theo quy định là xăng (trừ etanol) là 4.000 đồng một lít; nhiên liệu bay 3.000 đồng một lít; dầu diesel, mazut, dầu nhờn là 2.000 đồng một lít; dầu hỏa 1.000 đồng một lít; mỡ nhờn là 2.000 đồng một kg.

Bộ Tài chính dự kiến lượng tiêu thụ xăng, dầu, mỡ nhờn năm 2026 tương đương mức của năm nay. Với việc tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường, tiền thu từ sắc thuế này dự kiến giảm khoảng 41.388 tỷ đồng so với thu ở mức trần.

Anh Tú