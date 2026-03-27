Thuê chuyên cơ đưa thú cưng rời Trung Đông

UAEBị các hãng bay thương mại từ chối, nhiều người ở Dubai chấp nhận chi hàng chục nghìn USD thuê chuyên cơ để không bỏ lại thú cưng trong vùng bất ổn.

Khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, vợ của Rahul Sethuram đang mắc kẹt ở Mỹ do hàng loạt chuyến bay bị hủy. Anh quyết định rời Dubai sang Đức - nơi đặt trụ sở công ty - để chờ vợ từ Mỹ bay sang đoàn tụ. Điều kiện tiên quyết của anh là phải đưa bằng được chú chó hai tuổi tên Leo đi cùng.

Tuy nhiên, kế hoạch đi vào ngõ cụt khi các hãng hàng không thương mại từ chối vận chuyển động vật dưới dạng hành lý ký gửi trong giai đoạn nhạy cảm này. Không thể để Leo ở lại, Rahul quyết định chi một khoản tiền lớn thuê máy bay riêng, cất cánh từ sân bay Dubai World Central (UAE) đến Munich (Đức) vào tuần trước.

Rahul không phải là trường hợp duy nhất. Trong bối cảnh bất ổn, nhiều gia đình giàu có tại UAE kiên quyết không bỏ rơi vật nuôi. Thay vì mòn mỏi chờ đợi các chuyến bay thương mại hiếm hoi chấp nhận chở động vật, nhóm khách cao cấp chọn giải pháp thuê chuyên cơ để đảm bảo thú cưng được kề cận suốt hành trình.

Bà Jacqueline Luebke, đồng sáng lập Jetcircle - đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ du lịch thú cưng cao cấp, cho biết nhu cầu đang tăng vọt. "Việc sơ tán cùng chó mèo, đặc biệt là chó cỡ lớn, phức tạp hơn rất nhiều so với hành khách thông thường do vướng mắc về giấy tờ thú y, kiểm dịch và lệnh hạn chế của các hãng hàng không", bà nói.

Trong điều kiện bình thường, giá một ghế trên chuyến bay chia sẻ từ UAE sang châu Âu (đã bao gồm chỗ cho thú cưng) khoảng 7.500 USD. Tuy nhiên, khi nhu cầu tăng đột biến và nguồn cung khan hiếm, mức giá đã bị đẩy lên tới 21.500 USD. Dù chi phí đội lên gấp ba lần, các chủ nuôi vẫn chấp nhận vì không còn lựa chọn nào khác.

Những người không đủ tiền thuê chuyên cơ cũng phải trải qua hành trình trầy trật. Christy McHale, một chuyên gia tư vấn bất động sản, đã mất hơn 30 giờ bay nối chuyến liên tục mới đưa được hai chú chó cưng về London. Sau khi bị hai hãng bay từ chối, cô may mắn được Emirates chấp nhận. Dù thú cưng phải nằm trong khoang hàng, Christy vẫn thở phào vì chúng được nhân viên sân bay theo dõi sát sao mỗi khi đổi chuyến.

Theo Karyna, giám đốc công ty dịch vụ di trú thú cưng Furry Travel, khối lượng công việc của họ đang quá tải. Đỉnh điểm, công ty nhận tới 15 cuộc gọi mỗi giờ và hàng trăm email mỗi ngày. Phần lớn khách hàng yêu cầu dịch vụ trọn gói, lo từ giấy tờ đến chuyên cơ để bay sang các nước Tây Âu như Anh, Pháp, Hà Lan hay Canada.

