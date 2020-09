Thuê bao tháng - hướng đi mới của Apple

Gói Apple One được hãng công bố trong sự kiện ngày 15/9 có thể là tiền đề cho các kế hoạch lớn hơn từ Apple liên quan đến thuê bao người dùng hàng tháng.

Apple One là dịch vụ đăng ký mới, với mô hình tương tự Prime của Amazon hay Office 365 của Microsoft. Gói cung cấp các dịch vụ của công ty như Music, TV Plus, Arcade, News Plus, iCloud... và người dùng trả phí thuê bao theo tháng tùy vào các danh mục họ lựa chọn. Chẳng hạn, gói cá nhân có giá 14,95 USD/tháng, gói gia đình giá 19,99 USD và gói cao cấp là 29,95 USD/tháng.

Mỗi dịch vụ có thể được đăng ký mua riêng biệt. Tuy nhiên, với việc cung cấp dưới dạng gói thuê bao nhiều ứng dụng cùng lúc, Apple kỳ vọng số tiền người dùng chi tiêu cho ứng dụng tăng lên, từ đó đẩy mạnh mảng dịch vụ. Đây cũng là chiến lược nhằm khiến người dùng ngày càng khó từ bỏ hệ sinh thái của Apple.

Apple One. Ảnh: Apple.

Triển vọng thành công của Apple One đang khiến các đối thủ lo lắng. Ngay sau khi gói thuê bao được công bố, dịch vụ âm nhạc Spotify chỉ trích "Apple gây bất lợi cho các đối thủ cạnh tranh và hạ bệ họ bằng cách thu hút người dùng chuyển qua dịch vụ của mình".

Bên cạnh đó, Spotify kêu gọi các cơ quan quản lý cần "hành động khẩn cấp" để chống lại hành vi cạnh tranh không lành mạnh của Apple. Theo công ty này, nếu không được kiểm soát, hành vi của Apple có thể gây "tổn hại không thể khắc phục" cho cộng đồng các nhà phát triển.

Các nhà phát triển trò chơi cho iPhone cũng có mối lo tương tự. Với sự thay đổi về quyền riêng tư trên iOS 14 mới ra mắt, việc ứng dụng kiếm tiền qua quảng cáo có thể gặp nhiều khó khăn. Hơn thế, một số lo ngại sắp tới họ còn bị cạnh tranh bởi Apple Arcade - dịch vụ chơi game của Apple - theo cách không công bằng.

Apple cho biết Apple One chỉ nhắm tới "những ai đang sử dụng các dịch vụ của hãng và những khách hàng muốn khám phá các dịch vụ tương tự từ Apple".

Tuy nhiên, tham vọng của Apple không dừng lại ở lĩnh vực âm nhạc và game. Hãng đang đặt mục tiêu vào lĩnh vực sức khỏe, giống như Peloton, với ứng dụng Fitness+, cho phép người dùng luyện tập tại nhà với các huấn luyện viên hàng đầu qua màn hình iPhone, iPad hoặc Apple TV, đồng thời có thể đồng bộ dữ liệu trên các nền tảng này.

Peloton hiện cung cấp gói thuê bao 16,9 USD/tháng, trong khi Apple Fitness+, có mặt cuối năm nay, cạnh tranh hơn với giá 13 USD. Không những thế, dịch vụ của Apple không đòi hỏi thiết bị tập luyện, còn các bài tập của Peloton thường yêu cầu xe đạp hoặc máy chạy bộ.

Apple có thể áp dụng hình thức trả tiền theo gói dịch vụ hàng tháng đối với iPhone, Apple Watch và các sản phẩm khác của hãng. Ảnh: Telegraph.

Theo Ben Wood, trưởng nhóm nghiên cứu của CCS Insight, Apple đang tận dụng mọi thiết bị của mình để thúc đẩy mảng dịch vụ.

"Không nhiều nhà sản xuất smartphone có thể kiếm được tiền nhiều lần sau khi bán thiết bị, nhưng Apple có thể", Wood nhận xét. "Dù đó là một chiếc iPhone hoàn toàn mới, hay một thiết bị đã bán 2-3 năm, chúng vẫn mang lại doanh thu cho Apple, cũng như thu hút người dùng quan tâm đến dịch vụ của họ".

Quan trọng hơn, Apple One có thể chỉ là bước khởi đầu cho các kế hoạch đăng ký gói dịch vụ thuê bao khác của Apple trong tương lai. Một số chuyên gia cho rằng, mục đích cuối cùng của công ty sẽ là cung cấp một gói cho cả phần mềm và phần cứng như smartphone, smartwatch cũng như gói bảo hiểm cho chúng.

Năm ngoái, Apple phát hành thẻ tín dụng Apple Card. Một phần mục đích là thúc đẩy sự gắn kết về tài chính giữa công ty và khách hàng. Những ai dùng thẻ này tại Mỹ có thể mua iPhone và trả chậm không lãi suất trong vòng hai năm. Gần đây, hãng mở rộng hình thức bán hàng này sang các sản phẩm khác, đồng thời có thể triển khai bên ngoài nước Mỹ trong tương lai.

"Thời gian tới, việc mua một chiếc iPhone cũng giống như mua ôtô: khách hàng không cần trả trước toàn bộ và có thể thay thế khi nó có dấu hiệu cũ đi. Các đại lý xe hơi hiểu rằng, càng tạo điều kiện trả chậm, khách hàng càng sẵn sàng chi tiêu và gắn bó lâu dài", một chuyên gia bình luận trên Telegraph.

Các mẫu iPhone cao cấp nhất hiện nay có giá không dưới 1.000 USD. Tuy nhiên, Apple có thể áp dụng gói gọi là "Apple One Plus" với iPhone đời mới, chẳng hạn khách hàng được nâng cấp mỗi khi ra iPhone mới và trả 130 USD mỗi tháng qua Apple Card.

"Mức giá nghìn đô một chiếc iPhone luôn là 'viên thuốc khó nuốt' với không ít người", Daniel Ives, nhà phân tích tại Wedbush Securities, nhận xét. "Nhưng nếu Apple đưa iPhone hoặc thiết bị tương tự vào gói dịch vụ và trả tiền hàng tháng như một thuê bao, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều".

