Thức uống ca cao dễ pha chế, tiện mang đi

Scho Chocolate Drink - thức uống ca cao mới - được ví như một bữa ăn nhẹ vì chứa nhiều dưỡng chất, dễ pha chế, tiện mang đi.

Ngành thực phẩm, nhất là lĩnh vực F&B (Food and BeverageService) - tức bộ phận nhà hàng, quầy uống ở khách sạn - trở thành "mảnh đất màu mỡ" của đại gia đến chủ quán bình dân. Tại đô thị lớn Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng hay Cần Thơ, cứ đi 100 m, bạn sẽ bắt gặp 3-5 quán nước, từ vỉa hè đến đắt đỏ. Trong đó, thức uống nhanh "take away" (mang đi) như cà phê, trà sữa, sinh tố trái cây... tiêu thụ tốt, đạt doanh số cao.

Số liệu nghiên cứu thói quen dùng thức uống hòa tan của người dùng từ công ty Q&M cho thấy: trà và cà phê chiếm 73% thị phần thức uống hòa tan, trong đó bột ca cao chỉ chiếm 6% thị phần.

Nhằm đáp ứng nhu cầu giải khát và thưởng thức đồ uống liên quan đến ca cao của nhiều người, Schokocrown Việt Nam phối hợp tập đoàn Uelzena Group - đơn vị có bề dày 100 năm năm lịch sử của Đức - nghiên cứu, phát triển độc quyền tại thị trường châu Á, từ đó cho ra mắt Scho Chocolate Drink. Thức uống ca cao này tiện mang theo, dễ pha chế và không có chất bảo quản.

Thức uống ca cao vừa đậm vị ngon, vừa giúp tinh thần sảng khoái.

"Chúng tôi mất 8 năm nghiên cứu Scho Chocolate Drink, thử nghiệm 245 công thức để đáp ứng thị hiếu của đại đa số khách hàng châu Á nhưng vẫn đảm bảo an toàn thực phẩm", đại diện đơn vị nói.

Với mỗi stick ca cao Scho Chocoalte Drink, người dùng chỉ mất 3 phút pha chế, tương đương một bữa ăn nhẹ khi mang đến 120 calo, chứa các dưỡng chất giàu dinh dưỡng như Fe, Mg, Favinol, Protein, Vitamin, Polyphenol....

Có thể thưởng thức ly ca cao thơm ngon với bánh.

Thức uống này pha trộn 3 thành phần chính gồm: 27% bột cacao, 25% cacao dạng lỏng và đường sữa nguyên chất. Nhà sản xuất sử dụng công nghệ kiềm hóa (alkalized), phun tơi của tập đoàn Uelzena Group nhằm lưu giữ vị thơm nồng đặc trưng và loại bỏ vị chua, đắng nhẹ của ca cao. "Tỷ lệ hòa tan gần như 98% với nước lạnh cho thấy độ nghiền nhuyễn của ca cao", đại diện đơn vị nói thêm.

Scho Chocolate Drink độc quyền tại thị trường châu Á.

