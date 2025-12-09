Thực phẩm tưởng 'lành mạnh' nhưng gây hại răng miệng

Trái cây sấy khô, bánh quy giòn, sữa chua có hương vị... âm thầm gây sâu răng, mòn men dù nhiều người vẫn nghĩ chúng lành mạnh.

Mọi người thường tránh đường để bảo vệ răng. Kẹo và nước ngọt có ga thường đứng đầu danh sách. Nhưng bạn có biết rằng một số thực phẩm mà chúng ta nghĩ là "lành mạnh" lại có thể gây hại cho sức khỏe răng miệng?

Theo tiến sĩ Miles Madison, một chuyên gia nha chu và cấy ghép nha khoa được đào tạo tại Đại học California, vấn đề không chỉ nằm ở những gì bạn ăn. Trong một video trên Instagram, chuyên gia đến từ Beverly Hills này cho biết các yếu tố như độ dính, lượng đường hay tính axit của thực phẩm, và thời gian nó lưu lại trong miệng cũng rất quan trọng.

Nhai đá sau khi hết đồ uống là con đường nhanh nhất dẫn đến hư hỏng men răng. Ảnh: Today Show

Dưới đây là những loại thực phẩm gây hại răng miệng đáng ngạc nhiên.

Trái cây sấy khô

Nha sĩ cho biết mặc dù chúng ta nghĩ trái cây sấy khô là tự nhiên và tốt cho sức khỏe, nhưng chúng rất dính và chứa nhiều đường cô đặc bám vào răng và có thể thúc đẩy vi khuẩn gây sâu răng.

Gần 3,7 tỷ người trên toàn cầu đang gặp vấn đề về sức khỏe răng miệng kém, theo WHO. Đôi khi ngay cả những thói quen lành mạnh nhất cũng có thể gây phản tác dụng.

Bánh quy giòn và khoai tây chiên

Nếu bạn nghĩ rằng chỉ đồ ăn vặt ngọt mới có thể gây hại cho răng, đừng nhầm lẫn. Theo Tiến sĩ Madison, các món ăn vặt như bánh quy giòn, khoai tây chiên và Goldfish (một loại bánh quy hình cá) vẫn có thể gây rắc rối cho sức khỏe răng miệng của bạn.

Ông giải thích rằng những món ăn vặt này chứa nhiều tinh bột tinh chế, thứ nhanh chóng phân hủy thành đường đơn khi bạn nhai. Các mảnh vụn cũng dễ bị kẹt giữa các kẽ răng, nuôi dưỡng vi khuẩn gây sâu răng trong nhiều giờ.

Một nghiên cứu năm 1993 cho thấy các món ăn vặt như khoai tây chiên, bánh phô mai xoắn và bánh quy giòn gây ra sự sụt giảm độ pH mảng bám lớn hơn và kéo dài hơn do chúng lưu lại trong miệng lâu hơn. Điều này có thể dẫn đến sâu răng, vì độ pH thấp hơn (tính axit cao hơn) cho phép vi khuẩn hòa tan men răng.

Nước đá

Nếu có thói quen nhai đá, đây là dấu hiệu để bạn dừng lại. Nhai đá là con đường nhanh nhất dẫn đến hư hỏng men răng.

Nha sĩ cảnh báo: "Tôi thấy rất nhiều người nhai đá sau khi uống hết đồ uống. Nhai đá có thể làm yếu men răng của bạn và dẫn đến gãy răng". Vì vậy, lần tới khi bạn uống hết đồ uống, hãy bỏ qua sự thôi thúc nhai đá.

Sữa chua có hương vị

Trong kỷ nguyên ăn uống sạch này, mọi người đều bị ám ảnh bởi sữa chua. Nhưng những loại có hương vị không lý tưởng cho sức khỏe của bạn, bao gồm cả răng.

Sữa chua nổi tiếng là tốt cho đường ruột và thậm chí ngăn ngừa ung thư ruột kết, nhưng nhiều loại sữa chua có hương vị chứa lượng đường ngang ngửa một món tráng miệng.

Tiến sĩ Madison đồng ý rằng sữa chua có hương vị chứa đầy đường, và tốt nhất nên tránh chúng nếu bạn muốn duy trì sức khỏe răng miệng tốt.

Nước sốt thịt nướng và tương cà

Sốt BBQ và tương cà là hai trong số những loại gia vị có đường ngụy trang nhiều nhất trên thị trường. Chúng có thể mang lại điểm nhấn cuối cùng cho món ăn, nhưng lại chứa đầy đường.

"Trên thực tế, một gói tương cà ở Mỹ có nhiều đường hơn một gói đường. Vì vậy, hãy nói không và tránh những thứ này", vị bác sĩ nói.

Mỹ Ý (Theo Times of India)