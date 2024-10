Bác sĩ Nguyễn Phối Hiền, Phòng khám Phụ khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3, cho biết rong kinh là tình trạng ra máu kinh từ tử cung kéo dài trên 7 ngày. Tình trạng này có thể khiến lượng máu kinh ra nhiều, ít hoặc trung bình.

Để giúp giảm tình trạng rong kinh, ngoài việc điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ, việc bổ sung dinh dưỡng hợp lý cũng rất quan trọng. Dưới đây là những loại thực phẩm nên bổ sung khi bị rong kinh:

Đặc biệt, hàm lượng sắt cao trong ngũ cốc giúp bù đắp lượng máu đã mất, hỗ trợ quá trình tạo máu và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Những loại rau xanh và trái cây như cải bó xôi, rau cải, cam, chanh, dâu tây, kiwi... có vai trò quan trọng trong việc cung cấp vitamin C và giúp tăng cường hệ miễn dịch, từ đó hỗ trợ cơ thể trong giai đoạn rong kinh.

Vitamin B6 giúp cơ thể tạo ra các tế bào hồng cầu mới, rất cần thiết khi bị mất máu do rong kinh kéo dài. Vitamin B6 có nhiều trong rau quả xanh đậm và động vật như cá hồi, gan gà, thịt gia cầm, chuối, cà rốt, dưa hấu... Điều này giúp duy trì quá trình tạo máu và tăng cường năng lượng cho cơ thể.

Thực phẩm giàu vitamin C

Vitamin C giúp cơ thể hấp thụ sắt hiệu quả hơn, từ đó ngăn ngừa tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Ngoài ra, vitamin C cũng tham gia vào việc tổng hợp collagen, hỗ trợ tái tạo mô và tăng cường đề kháng. Có thể tìm thấy vitamin này trong các loại trái cây như cam, chanh, bưởi, cà chua, đu đủ...