Thực phẩm giúp 'thổi bay' bụng bia sau Tết

Thay vì ăn kiêng khắt khe, việc ưu tiên thực phẩm lên men, đạm chất lượng cao và chất xơ giúp kiểm soát đường huyết, thúc đẩy trao đổi chất, từ đó thu gọn vòng eo sau kỳ nghỉ lễ.

Bước sang tuổi trung niên, sự thay đổi nội tiết tố và quá trình trao đổi chất chậm lại khiến cơ thể dễ tích tụ mỡ thừa ở vòng hai, tạo nên tình trạng "bụng bia" hay "eo bánh mì". Sau những bữa tiệc ngày Tết, việc điều chỉnh chế độ dinh dưỡng đóng vai trò then chốt để giảm nguy cơ béo phì và mỡ nội tạng, bên cạnh chế độ tập luyện.

Nghiên cứu mới nhất năm 2024 từ Đại học Chung-Ang (Hàn Quốc) chỉ ra giải pháp hiệu quả đến từ các thực phẩm lên men, tiêu biểu là kim chi. Kết quả khảo sát quy mô lớn cho thấy việc tiêu thụ ba khẩu phần kim chi mỗi ngày giúp giảm đáng kể tỷ lệ mỡ bụng và nguy cơ thừa cân. Các lợi khuẩn sinh ra trong quá trình ủ men món ăn này kích thích hệ vi sinh vật đường ruột phát triển, hỗ trợ cơ thể kiểm soát cân nặng tốt hơn.

Ngoài kim chi, nhóm lợi khuẩn Lactobacillus có khả năng giảm mỡ bụng còn xuất hiện nhiều trong dưa cải muối Đức (sauerkraut), nấm sữa (kefir), trà kombucha và tương nén tempeh. Sữa chua Hy Lạp cũng là lựa chọn tối ưu do thành phần chủ yếu gồm sữa và men vi sinh sống, hoàn toàn không chứa đường phụ gia.

Ảnh minh họa: The Midst

Song song với việc bổ sung lợi khuẩn, cắt giảm "đường tự do" là yêu cầu bắt buộc để triệt tiêu mỡ nội tạng. Thuật ngữ này chỉ các loại đường thêm vào trong quá trình chế biến thực phẩm như nước ngọt, bánh kẹo, ngũ cốc tẩm hương liệu, khác biệt với đường tự nhiên trong hoa quả. Chuyên gia khuyến nghị người dân vẫn có thể thưởng thức trái cây ở mức độ vừa phải. Hàm lượng chất xơ dồi dào trong trái cây giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, ngăn chặn đường huyết tăng đột biến gây tích mỡ.

Tạp chí y khoa BioMed Central (Anh) cũng công bố nghiên cứu khẳng định lượng đạm chất lượng cao tỷ lệ nghịch với sự hình thành mỡ bụng. Cơ thể cần nạp đủ 9 loại axit amin thiết yếu từ trứng, cá, thịt nạc, sữa hoặc các nguồn thực vật như đậu nành, hạt diêm mạch và hạt chia để tối ưu hóa quá trình đốt mỡ.

Bên cạnh đạm, chất xơ đóng vai trò điều hòa cảm giác thèm ăn, ổn định đường huyết và giảm cholesterol. Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS) khuyến nghị người trưởng thành nạp 25-30 gram chất xơ mỗi ngày, song thực tế đa số người dân chỉ đáp ứng chưa đến một nửa con số này. Để cải thiện, các gia đình nên thay thế ngũ cốc tinh chế bằng bánh mì nguyên cám, gạo lứt hoặc khoai tây giữ nguyên vỏ. Các loại hạt cũng là nguồn cung cấp xơ dồi dào nhưng chỉ nên giới hạn khoảng 30 gram mỗi ngày do lượng calo cao.

Trà xanh và axit béo Omega-3 là hai mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện thực đơn lấy lại vóc dáng. Một thử nghiệm lâm sàng năm 2012 chứng minh hoạt chất catechin trong trà xanh giúp người thừa cân giảm mỡ nội tạng rõ rệt sau 12 tuần sử dụng liên tục. Đồng thời, việc bổ sung Omega-3 từ các loại cá béo giúp điều tiết cơn đói và tăng tốc độ trao đổi chất, hỗ trợ hiệu quả cho nỗ lực loại bỏ mỡ thừa vùng bụng.

Bình Minh (Theo Daily Telegraph)