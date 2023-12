Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nordic Naturals Prenatal DHA

Thương hiệu Omega-3 DHA- Nordic Naturals đến từ Mỹ đã có mặt tại 35 quốc gia, giúp bổ sung DHA, vitamin D3 cho cả mẹ và thai nhi trong quá trình mang thai.

Theo đại diện của Nordic Naturals tại Việt Nam, các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu cá của hãng cam kết nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên, giàu Omega-3 bao gồm: cá tuyết Bắc Cực hoang dã từ biển lạnh Na Uy và cá mòi, cá cơm từ Nam Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Nordic Naturals có quy trình chưng cất phân tử ở nhiệt độ thấp và trong môi trường không có oxy để mang lại độ tươi và độ tinh khiết vượt trội, đảm bảo loại bỏ hết các kim loại nặng, dioxin và các chất độc khác, giúp sản phẩm không có mùi tanh khó chịu. Ngoài ra, hơn 90% Omega-3 do công ty sản xuất ở dạng triglycerid - đây là dạng tự nhiên cơ thể dễ hấp thu, đảm bảo khả năng hấp thu tối ưu.

Tất cả sản phẩm mang thương hiệu Nordic Naturals đều được thêm mã QR trên bao bì để khách hàng có thể dễ dàng truy cập vào Chứng nhận phân tích (Certificate of Analysis) được thực hiện bởi các bên thứ ba.

DHA là một loại axit béo không no nằm trong nhóm Omega-3, có vai trò quan trọng đối với sức khỏe của cả mẹ bầu và thai nhi. Dưỡng chất này giúp hạn chế nguy cơ sinh non, giảm nguy cơ trầm cảm sau sinh ở người mẹ và tăng cường sự phát triển trí não, khả năng vận động, thị lực của thai nhi. Đó chính là lý do, phụ nữ mang thai nên bổ sung DHA trong suốt thai kỳ, đặc biệt là từ tuần thứ 12 trở đi bởi đây là thời điểm vàng thị giác cũng như thính giác của thai nhi hình thành và phát triển mạnh mẽ.

Để bổ sung DHA hiệu quả, mẹ bầu nên ăn nhiều cá biển, các loại rau có màu xanh đậm, lòng đỏ trứng gà. Ngoài ra, mỗi ngày mẹ bầu có thể bổ sung thêm DHA nguồn gốc từ cá biển bằng sản phẩm Nordic Naturals Prenatal DHA để bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và bé trong suốt thai kỳ. Nordic Naturals Prenatal DHA đã được chứng nhận bởi Hiệp hội thai sản Mỹ.

Bổ sung DHA bằng viên uống nguồn gốc từ cá biển. Ảnh: Nordic

Sản phẩm có nhiều ưu điểm như có dạng viên nang mềm nhỏ, dễ nuốt, không có mùi vị phù hợp cả với các mẹ bị nghén, nhạy cảm với mùi tanh. Không chứa tạo màu, tạo vị và chất bảo quản nhân tạo, an toàn cho cả mẹ và bé. Mỗi 2 viên nang mềm chứa tổng 830mg omega-3 từ dầu cá; và 400 IU Vitamin D3 (cholecalciferol) tự nhiên giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ mẹ và bé có một thai kỳ khỏe mạnh.

Với mong muốn giúp các mẹ bầu và trẻ sơ sinh cũng như trẻ nhỏ được bổ sung đầy đủ DHA và các dưỡng chất cần thiết khác, Prenatal DHA nói riêng và các sản phẩm của Nordic Naturals nói chung được nhập khẩu chính hãng 100% từ Mỹ, hiện đã được công ty Felixpharma Distribution co.,ltd thuộc tập đoàn FPT phân phối ở Việt Nam tại các sàn thương mại điện tử, các chuỗi nhà thuốc, các cửa hàng mẹ và bé và bệnh viện uy tín trên toàn quốc.

Tất cả các sản phẩm Nordic Naturals chính hãng được dán tem FPT để đảm bảo khách hàng tiếp cận được với sản phẩm chính hãng, có nguồn gốc rõ ràng.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Yên Chi