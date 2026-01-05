Thực khách bị kiện vì để chó cưng liếm thức ăn trên đĩa nhà hàng

Trung QuốcMột phụ nữ đang phải đối mặt với vụ kiện sau khi để chó cưng ăn trực tiếp món thịt cừu cuộn từ đĩa tại một nhà hàng lẩu nổi tiếng ở Bắc Kinh.

Vụ việc được cho là đã xảy ra tại một chi nhánh của Nanmen Hotpot, một thương hiệu nhà hàng lẩu kiểu Bắc Kinh vào ngày 16/12/2025.

Video được người phụ nữ đăng tải cho thấy cô đang khuyến khích chó cưng của mình ăn trực tiếp từ đĩa. "Thẳng thắn mà nói, tôi thậm chí không biết món thịt cừu cuộn này có vị như thế nào nữa vì con chó của tôi đã ăn hết rồi. Đĩa giờ trống trơn rồi," người phụ nữ nói.

"Tôi có thể khen ngợi chú chó của mình như thế nào đây? Thật tuyệt vời," cô tiếp tục nói trong video.

Video lan truyền nhanh chóng và gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng.

Chú chó cưng đang ăn thịt từ đĩa trong nhà hàng. Ảnh: Chinese Daily

Ngày 18/12/2025, cửa hàng này thông báo đóng cửa 3 ngày để khử trùng kỹ lưỡng sau khi xem video. Toàn bộ bát đĩa, dụng cụ ăn uống được thay mới.

Quán ăn hứa cải thiện công tác quản lý để ngăn chặn những việc tương tự xảy ra lần nữa. Nhà hàng sẽ hoàn tiền và bồi thường cho tất cả khách hàng đã dùng bữa tại đó từ ngày 16 đến 18/12/2025.

Nhà hàng cho hay đang khởi kiện ra tòa để người phụ nữ kia phải chịu trách nhiệm. Một nhân viên cho biết họ đã gọi cảnh sát để tìm nữ khách hàng đó.

Theo chuyên gia y tế, nước bọt của chó và mèo có thể chứa các loại vi trùng gây hại, trong trường hợp xấu nhất có thể dẫn đến tử vong.

Trong khi đó, giữa bối cảnh thị trường thú cưng ngày càng phát triển ở Trung Quốc, ngày càng nhiều nhà hàng và cơ sở thương mại thân thiện với động vật xuất hiện ở các thành phố.

Vụ việc này cũng dẫn đến căng thẳng giữa những người yêu thú cưng và những thực khách coi trọng vấn đề vệ sinh.

"Tôi sẽ không đến những nhà hàng cho phép mang theo thú cưng vì tôi sợ phải dùng chung bát đĩa với chúng," một người cho biết.

Mới đây, một tòa án Trung Quốc đã ra phán quyết yêu cầu cha mẹ của hai thiếu niên 17 tuổi, những người đã tiểu tiện vào nồi lẩu tại một cửa hàng Haidilao để trêu đùa, phải bồi thường 2,2 triệu nhân dân tệ (8,2 tỷ đồng) cho chuỗi nhà hàng này.

Số tiền này bao gồm chi phí thay thế bát đĩa, phí vệ sinh và thiệt hại về uy tín thương hiệu.

Hải Thư (Theo SCMP, Chinese Daily)