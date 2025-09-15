Con tiểu tiện tại nhà hàng lẩu, cha mẹ phải bồi thường

Trung QuốcHai nam sinh 17 tuổi cố ý đi tiểu vào nồi lẩu ở nhà hàng, đăng clip khoe và đã khiến cha mẹ đối mặt với vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại, phải trả 2,2 triệu tệ (hơn 8 tỷ đồng).

Bản án sơ thẩm được Tòa án nhân dân Thượng Hải Hoàng Phố tuyên hôm 12/9 xác định hai nam sinh họ Đường và Ngô, cùng 17 tuổi, khi đang dùng bữa trong phòng riêng tại một nhà hàng nổi tiếng ở Thượng Hải đã nhảy lên bàn, tiểu tiện vào nồi lẩu và quay video.

Ngô đã đăng video lên mạng vài ngày sau đó.

Sau đó, nhà hàng đưa ra lời xin lỗi, tuyên bố tất cả nồi niêu xoong chảo và đồ dùng trên bàn ăn đã được vứt bỏ và thay thế, khử trùng kỹ lưỡng.

Video được hai nam sinh chia sẻ công khai khiến cộng đồng mạng "dậy sóng". Ảnh: Hk01

Tuy nhiên, vì sự cố xảy ra cách đó 12 ngày, ước tính có hơn 4.000 nhóm khách hàng đến cửa hàng trong thời gian này và có thể đã sử dụng những chiếc nồi mà thiếu niên đã tiểu tiện. Thương hiệu này cam kết bồi thường gấp 10 lần số tiền cho những nạn nhân.

Sau đó, nhà hàng khởi kiện hai nam sinh và cha mẹ để đòi bồi thường. Khoản tiền 2,2 triệu tệ ước tính chỉ bằng một phần mười số tiền họ phải bỏ ra để đền cho khách.

Hai nam sinh và cha mẹ cũng bị tòa buộc xin lỗi công khai trên các tờ báo do tòa án chỉ định, song vẫn cho phép giữ quyền riêng tư danh tính.

HĐXX nhận định hành vi của hai thiếu niên này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh vệ sinh và uy tín của nhà hàng, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo tòa án, hai người dù biết trước khả năng video này sẽ lan truyền trên mạng và gây ra những tác động tiêu cực đến xã hội nếu bị phát tán vẫn chủ động đăng video ở chế độ công khai. Điều này thể hiện lỗi chủ quan, cấu thành hành vi xâm phạm tài sản chung và phỉ báng.

Tuy nhiên, theo tòa, khoản bồi thường gấp 10 lần là một quyết định kinh doanh do công ty tự đưa ra, và tòa án khó có thể chấp nhận quyết định này. Do đó, tòa ấn định số tiền là chi phí hợp lý và các khoản bồi thường dựa trên hóa đơn, tổng 2,2 triệu nhân dân tệ.

Sau khi phán quyết được công bố, cư dân mạng bình luận khoản bồi thường thiệt hại thương mại này quá nhẹ, "ít nhất cũng phải tám con số", Trong khi số khác nói đùa đây là vụ tè bậy "đắt nhất lịch sử". Nhiều người cũng cho rằng hai nam sinh đã hơn 17 tuổi, đến lúc phải chịu hình phạt nghiêm khắc hơn.

Hải Thư (Theo HK01, World Journal)