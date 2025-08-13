Karnjanathat Phomsri gây bất ngờ khi rút ra một chiếc kéo rồi trao cho Ban huấn luyện Thái Lan, trong trận đấu Việt Nam ở lượt cuối bảng A ASEAN Cup nữ 2025.

Phút 51, trên sân Lạch Tray, Hải Phòng tối 12/8, Phomsri và một đồng đội ngã ra sau khi tranh chấp quyết liệt với tiền vệ Trần Thị Hải Linh. Trọng tài phải cho tạm dừng trận đấu, để các nhân viên y tế vào sân chăm sóc cho cầu thủ của Thái Lan.

Chừng hai phút sau, khi trận đấu chuẩn bị trở lại, Phomsri chạy ra khu kỹ thuật của Thái Lan, bất ngờ rút ra từ sau lưng một chiếc kéo nhỏ và đưa cho một thành viên Ban huấn luyện.

Phomsri (trái) giao lại chiếc kéo cho một thành viên của Thái Lan, trong trận đấu Việt Nam ở bảng A giải ASEAN Cup 2025 trên sân Lạch Tray, Hải Phòng tối 12/8/2025. Ảnh chụp màn hình

Hành động này lập tức gây ra tranh cãi. Luật bóng đá nghiêm cấm cầu thủ sử dụng hoặc mang theo đồ vật có thể gây nguy hiểm cho bản thân và những người khác trên sân, bao gồm các đồ sắc nhọn, trang sức hay vật dụng tương tự.

Theo tìm hiểu của VnExpress, chiếc kéo kể trên của tổ y tế Thái Lan, bị bỏ quên hoặc rơi ra sân sau khi cắt băng chữa thương cho Phomsri. "Tôi chưa từng chứng kiến sự việc tương tự. Thật hy hữu. Và cũng nguy hiểm nữa", tiền vệ Hải Linh cho hay.

Thực hư vụ nữ cầu thủ Thái Lan cầm kéo trong trận đấu Việt Nam

Trước lượt cuối bảng A, hai đội cùng 6 điểm. Việt Nam xếp thứ hai do kém hiệu số bàn thắng bại (+13 so với +14), nên buộc phải thắng để có ngôi đầu.

Đội bóng của HLV Mai Đức Chung chơi lấn lướt, và mở tỷ số ở phút 36 nhờ cú vô-lê của hậu vệ Trần Thị Thu Thảo. Thái Lan sau đó nỗ lực đẩy mạnh tấn công, nhưng không xuyên thủng được hàng thủ chắc chắn của Việt Nam.

Chiến thắng lần này giúp chủ nhà toàn thắng vòng bảng, giữ sạch lưới và đứng đầu bảng A. Nó cũng giúp bóng đá nữ Việt Nam khẳng định vị thế số một Đông Nam Á, và kéo dài mạch trận ấn tượng trước kình địch Thái Lan.

Xét các kỳ SEA Games gần nhất (từ 2017 đến 2023), Việt Nam đã bốn lần liên tiếp giành HC vàng, còn Thái Lan chỉ HC bạc hoặc đồng. Còn riêng tại giải vô địch Đông Nam Á, Việt Nam đã thắng bốn, hòa hai và thua hai trước Thái Lan. Hai trận thua đều ở bán kết, năm 2007 và 2015.

2025 là lần thứ 13 giải ASEAN Cup nữ được tổ chức, tại Hải Phòng từ 6/8 đến 19/8. Đối thủ ở bán kết của Việt Nam sẽ được xác định ở lượt cuối bảng B diễn ra tối 13/8.

Bảng B hiện có Myanmar đứng đầu với 6 điểm, trong khi Philippines và U23 Australia xếp sau với ba điểm ít hơn. Ở lượt cuối, Philippines đấu Myanmar, còn U23 Australia gặp đối thủ yếu Timor Leste. Nếu Philippines và Australia cùng thắng, bảng đấu sẽ có ba đội cùng 6 điểm và phải xét đến chỉ số phụ, lần lượt là hiệu số đối đầu giữa ba đội, hiệu số bàn thắng bại toàn bảng, số bàn thắng, và điểm fair-play.

Hai trận bán kết sẽ cùng thi đấu vào ngày 16/8.

Đức Đồng