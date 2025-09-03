Thực hư 'tập gym làm trẻ bị lùn'

Nhiều phụ huynh lo ngại trẻ tập gym sớm có thể ảnh hưởng chiều cao khiến "lùn đi", bác sĩ cho rằng điều này chỉ xảy ra khi tập sai kỹ thuật hoặc không phù hợp.

Nhiều trẻ, đặc biệt ở bậc tiểu học và trung học cơ sở, ngày nay quan tâm đến tập gym sớm để khỏe. Tuy nhiên Điều này nhiều phụ huynh lo nguy cơ trẻ tập gym sẽ bị lùn hoặc ảnh hưởng đến sự phát triển của khung xương.

BS.CK2 Ngô Hồng Phúc, Phó Khoa Bỏng - Chỉnh trực, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho rằng trẻ tập luyện đúng cách, có người hướng dẫn chuyên môn và lựa chọn bài tập phù hợp với lứa tuổi thì không ảnh hưởng đến chiều cao. Những bài tập thể lực hợp lý còn giúp tăng mật độ xương, giúp xương cứng chắc hơn.

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ xuất hiện khi trẻ tập sai kỹ thuật, sử dụng tạ quá nặng hoặc tập không phù hợp độ tuổi. Khi đó, nguy cơ chấn thương sụn tăng trưởng - nơi quyết định chiều dài xương - là hoàn toàn có thể xảy ra, dẫn đến ảnh hưởng đến chiều cao.

Trẻ vui chơi, vận động thể dục chơi tại công viên ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo bác sĩ, trẻ 7-8 tuổi có thể bắt đầu bằng những bài tập đơn giản như chống đẩy, gập bụng, nhảy dây. Với các bài tập có tạ hoặc máy móc, phù hợp trẻ khoảng 12 tuổi trở lên và phải được giám sát bởi huấn luyện viên chuyên nghiệp. Tập luyện hợp lý sẽ giúp cải thiện sức bền, tăng sức mạnh cơ bắp, xây dựng thói quen vận động lành mạnh và hỗ trợ tăng cường miễn dịch.

Ngoài ra, việc để cơ bắp phát triển tự nhiên qua vận động lành mạnh là bình thường. Nhưng nếu ép cơ phát triển nhanh bằng cách tập quá nặng hoặc sử dụng chất hỗ trợ như hormone, thực phẩm chức năng thì có thể gây rối loạn nội tiết, tổn thương gan thận và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

"Quan điểm tập gym làm trẻ bị lùn là chưa đúng", bác sĩ Phúc khẳng định.

Điều quan trọng khi cho trẻ tập gym là đúng kỹ thuật, phù hợp lứa tuổi và có sự giám sát chặt chẽ để trẻ phát triển toàn diện cả về sức khỏe lẫn chiều cao. Nếu tập sai cách, trẻ có thể gặp nhiều nguy cơ như tổn thương cơ, khớp, giãn dây chằng, chấn thương cột sống, ảnh hưởng sụn tăng trưởng, thậm chí kiệt sức và suy giảm miễn dịch do tập quá sức.

Bác sĩ lưu ý trẻ không nên tập gym nếu mắc bệnh tim bẩm sinh, bệnh phổi mạn tính, rối loạn cơ xương khớp (như loãng xương bẩm sinh) hoặc đang trong quá trình điều trị chấn thương.

Nên chọn phòng tập có chương trình thiết kế riêng cho trẻ, cùng đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp. Không để trẻ tự ý dùng thực phẩm chức năng tăng cơ, đặc biệt là sản phẩm chứa hormone, bởi chúng dễ gây rối loạn nội tiết, tổn thương gan thận và ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.

Quan trọng hơn, phụ huynh cần đồng hành và định hướng mục tiêu rèn luyện vì sức khỏe, tăng sức bền và kỹ năng vận động, thay vì chỉ tập trung vào ngoại hình. Nếu nhận thấy trẻ có dấu hiệu lo âu, tự ti về hình thể hoặc kiểm soát ăn uống cực đoan, phụ huynh nên tìm đến chuyên gia tâm lý để được hỗ trợ kịp thời.

Lê Phương