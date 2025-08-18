Thực đơn thịt gà dành cho người giảm cân

Bác sĩ Phan Thái Tân, huấn luyện viên sức khỏe, gợi ý thực đơn các bữa chính với gà, no lâu, phù hợp với người muốn giảm cân, giữ dáng.

Những thực đơn này đặc biệt phù hợp với người thừa cân, đặc biệt dân văn phòng ít vận động. Bạn tham khảo thực đơn bữa chính với gà (bữa trưa và tối), có thể thay đổi bất kỳ tùy theo sở thích và khẩu vị, như sau:

Bữa Thực đơn 1 Cơm lứt trắng

Gà kho gừng

Cá phèn chiên sả

Rau củ xào ngũ sắc

Canh bí nấu tép

Nước ép dưa hấu 2 Cơm lứt đen

Gà luộc

Lườn cá hồi kho tộ

Đậu que xào

Canh khoai môn

Cà pháo

Kombucha 3 Cơm lứt đen

Đùi gà chiên nước mắm, ăn kèm xà lách, cà chua, dưa leo

Đậu que xào

Canh bắp cái cuộn thịt

Dưa giá muối chua

Kombucha 4 Cơm lứt trắng

Cá cơm kho tiêu

Gà xào sả ớt, ăn kèm dưa leo, cà chua

Súp lơ xanh, bầu đất luộc

Canh rau má nấu tép

Nước ép nho 5 Cơm lứt nấu nước luộc gà

Đùi gà luộc

Tai heo nộm ngó sen

Canh rong biển đậu hũ

Dưa cải muối chua 6 Cơm lứt đỏ

Gà kho nghệ

Cá phèn chiên

Đậu que xào thịt bằm

Canh tần ô nấu thịt bằm

Kombucha 7 Cơm lứt đỏ

Gà kho nghệ

Cà tím luộc sốt rưới nước mắm-thịt bằm

Canh rau ngót nấu tôm

Súp lơ, cải thìa luộc chấm trứng

Nước ép bưởi 8 Cơm lứt trắng

Gà kho gừng

Cải thìa xào tỏi bằng dầu olive extra virgine

Canh mướp nấu với bột nêm ruốc

Sả cây thái miếng

Dưa cà mắm bỏ

Nước ép dưa hấu 9 Đậu tươi luộc

Gà kho sả, ăn kèm dưa leo, cà chua (chấm nước kho gà)

Trứng chưng mắm linh, thịt bằm

Canh bí nấu tép khô 10 Cơm lứt trắng

Gà kho sả ớt

Cá cơm kho tộ

Gỏi rau muống

Canh bí nấu tép 11 Đậu luộc/Cơm lứt trắng

Cánh gà chiên nước mắm ăn các loại rau

Đậu hũ chiên ăn kèm rau thơm

Canh bầu nấu tép

Nước ép bưởi, kombucha lựu

Một thực đơn giảm cân với gà. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Theo bác sĩ Tân, thực đơn dù là món gì đều nên ưu tiên sử dụng gạo hoặc mì trắng tinh chế, kết hợp cùng ngũ cốc thô để làm chậm lại quá trình hấp thụ. Hạn chế thực phẩm giàu đường và tinh bột có khả năng tiêu hóa và hấp thụ nhanh nhất như bánh mì, cơm, mì, bún, phở, bánh ngọt...

Nếu bạn quá bận rộn, không thể chuẩn bị một bữa ăn chu đáo theo đúng chuẩn thực đơn, có thể linh động thay đổi, song nên cân đối 3 nhóm dưỡng chất cần thiết là tinh bột, protein và chất xơ. Điều quan trọng là cần thực hành "ăn chậm, nhai kỹ".

Ưu tiên các loại rau ít tinh bột, ăn theo nguyên tắc cầu vồng - mỗi bữa ăn càng có nhiều màu càng tốt. Ăn các loại ít hoặc không ngọt; hạn chế kho, xào.

Chất béo chọn dầu ăn chưa qua tinh luyện, ít omega 6 như dầu olive extra virgine, dầu quả bơ ép lạnh, dầu dừa ép lạnh, dầu mè ép thủ công. Những chất tạo ngọt, mặn cần hạn chế khi nấu ăn; ưu tiên dùng các loại thực phẩm có vị umami tự nhiên như rong biển, thịt, nấm, cà chua, khoai tây thay vì dùng bột ngọt/bột nêm.

Thúy Quỳnh