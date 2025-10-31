Thực đơn fine dining tiệc cuối năm tại Vietnam House Restaurant

Thực đơn tối tại Vietnam House Restaurant được chế biến từ nguyên liệu cao cấp dành cho cuộc gặp gỡ thân mật, hoặc đối tác với giá gần 1,7 triệu đồng một thực khách.

Nằm trọn trong tòa biệt thự Pháp cổ tại giao lộ Mạc Thị Bưởi và Đồng Khởi sầm uất, Vietnam House Restaurant sở hữu không gian sang trọng, ấm cúng với những khung cửa sổ lớn. Đây không chỉ là địa điểm lý tưởng cho các buổi tiệc thân mật, còn là lựa chọn hàng đầu cho những cuộc gặp gỡ đối tác hay sự kiện doanh nghiệp. Với triết lý nâng tầm ẩm thực Việt, đội ngũ nhà hàng sáng tạo thực đơn tối đặc biệt, giao thoa giữa hương vị truyền thống và phong cách chế biến hiện đại.

Không gian bên ngoài nhà hàng Vietnam House Restaurant. Ảnh: Vietnam House Restaurant

Mở đầu thực đơn là món thịt heo Tây Ban Nha nướng kim tiền, một phiên bản phá cách của món nướng dân dã khi sử dụng thịt heo Iberico trứ danh, nướng thơm lừng, dùng kèm bánh hỏi và xốt dứa.

Tiếp nối là chả giò tôm sú chiên giòn, mang hương vị quen thuộc nhưng được nâng cấp với tôm sú tươi, giữ trọn độ ngọt tự nhiên bên trong lớp vỏ mỏng giòn rụm.

Cuối cùng, gỏi cá hồi thảo mộc giúp cân bằng vị giác với sự kết hợp thanh mát của rau má, cải mầm, khoai môn và cá hồi chất lượng cao.

Bàn tiệc nhà hàng phù hợp với những cuộc gặp gỡ đối tác hay sự kiện doanh nghiệp. Ảnh: Vietnam House Restaurant

Sau ba món khai vị, súp canh đùi gà hầm ngũ quả và nấm đông trùng hạ thảo mang tới trải nghiệm dịu nhẹ cho thực khách. Món súp ấm nóng, bổ dưỡng với sự hòa quyện của đùi gà mềm ngọt và nấm đông trùng hạ thảo giúp thực khách chuẩn bị khẩu vị cho những món chính đặc sắc.

Ba món khai vị trong thực đơn tối. Ảnh: Vietnam House Restaurant

Tâm điểm của bữa tiệc là hai món chính: tôm càng đút lò xốt trứng muối và bò Wagyu nướng lá lốt. Với món tôm càng đút lò xốt trứng muối, tôm càng tươi ngon được đút lò vừa chín tới, phủ một lớp xốt trứng muối béo ngậy, dùng kèm tỏi đen nghiền tạo nên hương vị khó quên. Trong khi đó, bò Wagyu nướng lá lốt với phần thịt bò thượng hạng tan chảy trong miệng, được bao bọc bởi lá lốt thơm lừng đặc trưng, kết hợp xốt tiêu tinh tế, thể hiện rõ nét tinh thần ẩm thực Việt Nam đương đại.

Toàn bộ món trong thực đơn tối thượng hạng. Ảnh: Vietnam House Restaurant

Khép lại bữa tiệc là món tráng miệng bánh Opera dùng kèm quả mọng. Sự hòa quyện giữa hương vị cổ điển phương Tây của bánh Opera và nét tươi mới, thanh dịu của trái cây nhiệt đới giúp người thưởng thức kết thúc bữa tiệc trọn vẹn.

Theo đại diện nhà hàng, mỗi món ăn là sự kết hợp sáng tạo và hài hòa trong từng nguyên liệu để tạo nên phong vị độc đáo. "Với không gian sang trọng và thực đơn tinh tuyển có giá từ 1,688 triệu đồng một khách, thực khách sẽ có khoảnh khắc cuối năm đáng nhớ Vietnam House Restaurant", đại diện nhà hàng chia sẻ.

Thanh Thư