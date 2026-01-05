Thực đơn của những người sống thọ nhất thế giới

Người dân Vùng Xanh sống thọ nhờ chế độ ăn 95% thực vật, ưu tiên đậu, rau lá xanh, trái cây, hạt, ngũ cốc và dầu ôliu.

Vùng Xanh (Blue Zones) là khái niệm do hai nhà nhân khẩu học Gianni Pes và Michel Poulain đưa ra năm 2004 khi phát hiện tỉnh Nuoro, Sardinia, Italy có tỷ lệ nam giới sống trên 100 tuổi cao bất thường.

Nhà thám hiểm Dan Buettner, hợp tác với National Geographic, mở rộng nghiên cứu, xác định thêm 4 khu vực: Okinawa (Nhật Bản), bán đảo Nicoya (Costa Rica), Icaria (Hy Lạp), và Loma Linda (California, Mỹ).

Ở tuổi 50, người dân Vùng Xanh không hề tuyên bố sẽ ăn kiêng để sống thêm nửa thế kỷ. Họ không đếm calo, không uống vitamin bổ sung, không cân đo lượng protein hay đọc nhãn thực phẩm. Thay vào đó, họ tận hưởng ẩm thực như một niềm vui. Hãy cùng khám phá thực đơn của những người sống thọ nhất thế giới có gì đặc biệt:

95% thực phẩm có nguồn gốc thực vật

Điểm chung của các bách niên giai lão trên khắp thế giới là ưu tiên thực vật. Chế độ ăn của họ xoay quanh các loại đậu, khoai lang, khoai mỡ, trái cây, các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt.

Nhóm rau lá xanh như cải bó xôi, cải xoăn, lá củ cải, cải cầu vồng... luôn xuất hiện trong bữa ăn. Bên cạnh đó, trái cây tươi cũng là nguồn dinh dưỡng không thể thiếu hàng ngày.

Dầu ôliu là "vị vua" trong bếp ăn của các Vùng Xanh. Ảnh được tạo bởi AI

Ưu tiên chất béo từ thực vật

Dầu ôliu là "vị vua" trong bếp ăn của các Vùng Xanh. Loại dầu này được chứng minh giúp tăng cholesterol tốt, giảm cholesterol xấu và hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường.

Tại Ikaria (Hy Lạp) - một trong 5 Vùng Xanh của thế giới - nghiên cứu cho thấy những người trung niên tiêu thụ khoảng 6 muỗng canh dầu ôliu mỗi ngày có thể giảm tới một nửa nguy cơ tử vong.

Đồ ăn nhẹ lành mạnh

Thay vì bánh kẹo công nghiệp, những người sống thọ chọn các loại hạt làm món ăn vặt. Theo nghiên cứu sức khỏe Adventist Health Study 2, những người có thói quen ăn hạt thường sống thọ hơn những người không ăn trung bình từ 2 đến 3 năm.

Đậu

Mỗi vùng đất trường thọ lại có một loại đậu "đặc sản": đậu đen ở Nicoya; đậu lăng, đậu gà và đậu trắng ở vùng Địa Trung Hải; hay đậu nành ở Okinawa.

Một nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thực hiện tại 5 quốc gia cho thấy: chỉ cần ăn 20 g đậu mỗi ngày, nguy cơ tử vong trong bất kỳ năm nào của một người sẽ giảm khoảng 8%.

Tuy nhiên, chế độ ăn trường thọ không phải là một cuộc can thiệp nhất thời. Nó được lồng ghép khéo léo vào nhịp sống hàng ngày: thông qua những bữa ăn sẻ chia cùng gia đình, thói quen ăn chậm, sự kết nối xã hội và vận động thể chất tự nhiên.

Mỹ Ý (Theo Times of India)