Thực đơn cá - tôm giúp no lâu, dáng đẹp

Bạn có thể tham khảo hai thực đơn bữa chính với cá, tôm (bữa trưa và tối), có thể thay đổi bất kỳ tùy theo sở thích và khẩu vị, như sau:
|Thực đơn với cá
|Thực đơn với tôm
|Bữa 1
|Cơm lứt trắng
Cá lóc kho tộ
Bò xào rau bầu đất
Canh rau ngót nấu tép
Kim chi
Nước whey lên men
|Cơm lứt trắng
Tôm rim ăn kèm xà lách
Đậu hũ nhồi thịt sốt cà chua
Nấm đùi gà xào tỏi
Canh cải ngọt nấu tép tươi
|Bữa 2
|Đậu tươi luộc
Cá diêu hồng chiên giòn, ăn kèm mắm xoài
Chả cá thát lát chiên bằng nồi chiên không dầu (quết chút dầu olive trước)
Cải thảo xào trứng
Canh cải ngọt nấu cá thát lát
|Đậu trắng tươi luộc
Tôm rim ăn kèm rau thơm, dưa leo
Canh rau đay nấu riêu cua
Kim chi
Nước ép dưa hấu
|Bữa 3
|Cơm lứt trắng
Cá bống kho tộ
Trứng hấp mắm linh, thịt bằm
Đậu que xào dầu olive
Canh cải xoong nấu thịt bằm
Kombucha ổi
|Cơm lứt trắng
Nấm rơm kho đậu hũ
Tôm rim
Cà pháo mắm tôm
Canh khoai tím nấu nõn tôm
|Bữa 4
|Cơm lứt trắng
Cá diêu hồng chiên giòn, ăn kèm mắm xoài
Súp lơ, ớt chuông, cà rốt xào
Canh bầu nấu tép
Cà pháo mắm tôm
|Cơm lứt đỏ
Tôm rim
Nấm đùi gà xào
Canh măng đầu cá hồi
Môn muối chua
|Bữa 5
|Bún cá ngừ, chả cá
|Cơm lứt đỏ
Tôm rim
Lườn cá hồi kho tộ
Gỏi rau càng cua
Canh riêu cua rau đay
Nước whey lên men
|Bữa 6
|Cơm lứt đỏ
Cá cơm trắng kho tiêu
Chả cá chiên
Xương giò heo hầm rau củ
Súp lơ, su hào luộc
Kombucha
Đậu tươi luộc
|Bữa 7
|Cơm lứt
Cá ngân sốt cà
Đậu hũ kho nấm rơm
Cải thìa luộc
Canh rong biển nấu đậu hũ
Dưa kiệu, mắm bỏ
Nước ép bưởi
|Lặp lại
|Bữa 8
|Cơm lứt trắng
Cá ba sa kho tộ
Lườn cá hồi kho tộ
Bò xào đậu que
Canh rau ngót
Dưa giá muối chua
|Lặp lại
|Bữa 9
|Cơm lứt đen
Cá chim sốt sa tế nướng
Cá chim nấu măng chua
Chả mực
Su su xào
Nước ép bưởi
|Lặp lại
Bác sĩ Tân lưu ý với bữa sáng, bạn có thể nấu một số món đơn giản hơn, lành mạnh lại hiệu quả như trứng ốp la, salad cá ngừ, protein bó xôi hữu cơ hay bún riêu (ít bún nhiều riêu), cơm trắng gạo lứt.
Thực tế, quá trình tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa càng nhanh chứng tỏ thời gian chúng ở lại trong đường tiêu hóa càng ngắn. Khi đường tiêu hóa trống, cơn đói sẽ quay trở lại. Thực phẩm giàu đường và tinh bột có khả năng tiêu hóa và hấp thụ nhanh nhất. Do đó, hạn chế ăn các loại thực phẩm như bánh mì, cơm, mì, bún, phở, bánh ngọt... Nếu sử dụng gạo hoặc mì trắng tinh chế, hãy kết hợp cùng ngũ cốc thô để làm chậm lại quá trình hấp thụ.
Nếu bạn quá bận rộn, không thể chuẩn bị một bữa ăn chu đáo theo đúng chuẩn thực đơn, có thể linh động thay đổi, song nên cân đối 3 nhóm dưỡng chất cần thiết là tinh bột, protein và chất xơ. Điều quan trọng là cần thực hành "ăn chậm, nhai kỹ".
Đặc biệt, chất xơ giúp ngăn ngừa khả năng mắc ung thư, tốt cho sức khỏe. Chất xơ không dễ tiêu hóa và có khả năng hấp thụ vào cơ thể nên sau khi ăn thường lưu lại lâu trong đường tiêu hóa, hút nước và nở ra gấp 15-25 lần. Từ đó người ăn có cảm giác no lâu hơn. Thực phẩm giàu chất xơ gồm rau củ, trái cây, ngũ cốc thô, đậu nành, nấm, tảo... Lượng chất xơ được khuyến cáo nên dùng mỗi ngày khoảng 30 g, tương đương 200 g ngũ cốc, 500 g rau xanh, 250 g trái cây và một nắm đậu nành. Người mắc các bệnh về đường tiêu hóa nên nấu chín trước khi ăn.
Ưu tiên các loại rau ít tinh bột, ăn theo nguyên tắc cầu vồng - mỗi bữa ăn càng có nhiều màu càng tốt. Ăn các loại ít hoặc không ngọt; hạn chế kho, xào.
Chất béo chọn dầu ăn chưa qua tinh luyện, ít omega 6 như dầu olive extra virgine, dầu quả bơ ép lạnh, dầu dừa ép lạnh, dầu mè ép thủ công. Những chất tạo ngọt, mặn cần hạn chế khi nấu ăn; ưu tiên dùng các loại thực phẩm có vị umami tự nhiên như rong biển, thịt, nấm, cà chua, khoai tây thay vì dùng bột ngọt/bột nêm.
Thúy Quỳnh