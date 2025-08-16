Thực đơn cá - tôm giúp no lâu, dáng đẹp

Bác sĩ Phan Thái Tân, huấn luyện viên sức khỏe giảm cân, gợi ý thực đơn các bữa chính, với cá, tôm giúp no lâu, giữ dáng, đặc biệt phù hợp cho dân văn phòng ít vận động.

Bạn có thể tham khảo hai thực đơn bữa chính với cá, tôm (bữa trưa và tối), có thể thay đổi bất kỳ tùy theo sở thích và khẩu vị, như sau:

Thực đơn với cá Thực đơn với tôm Bữa 1 Cơm lứt trắng

Cá lóc kho tộ

Bò xào rau bầu đất

Canh rau ngót nấu tép

Kim chi

Nước whey lên men Cơm lứt trắng

Tôm rim ăn kèm xà lách

Đậu hũ nhồi thịt sốt cà chua

Nấm đùi gà xào tỏi

Canh cải ngọt nấu tép tươi Bữa 2 Đậu tươi luộc

Cá diêu hồng chiên giòn, ăn kèm mắm xoài

Chả cá thát lát chiên bằng nồi chiên không dầu (quết chút dầu olive trước)

Cải thảo xào trứng

Canh cải ngọt nấu cá thát lát Đậu trắng tươi luộc

Tôm rim ăn kèm rau thơm, dưa leo

Canh rau đay nấu riêu cua

Kim chi

Nước ép dưa hấu Bữa 3 Cơm lứt trắng

Cá bống kho tộ

Trứng hấp mắm linh, thịt bằm

Đậu que xào dầu olive

Canh cải xoong nấu thịt bằm

Kombucha ổi Cơm lứt trắng

Nấm rơm kho đậu hũ

Tôm rim

Cà pháo mắm tôm

Canh khoai tím nấu nõn tôm Bữa 4 Cơm lứt trắng

Cá diêu hồng chiên giòn, ăn kèm mắm xoài

Súp lơ, ớt chuông, cà rốt xào

Canh bầu nấu tép

Cà pháo mắm tôm Cơm lứt đỏ

Tôm rim

Nấm đùi gà xào

Canh măng đầu cá hồi

Môn muối chua Bữa 5 Bún cá ngừ, chả cá Cơm lứt đỏ

Tôm rim

Lườn cá hồi kho tộ

Gỏi rau càng cua

Canh riêu cua rau đay

Nước whey lên men Bữa 6 Cơm lứt đỏ

Cá cơm trắng kho tiêu

Chả cá chiên

Xương giò heo hầm rau củ

Súp lơ, su hào luộc

Kombucha Đậu tươi luộc

Canh bí nấu tôm, tép khô

Gà kho sả, ăn kèm dưa leo, cà chua (chấm nước kho gà)

Trứng chưng mắm linh, thịt bằm Bữa 7 Cơm lứt

Cá ngân sốt cà

Đậu hũ kho nấm rơm

Cải thìa luộc

Canh rong biển nấu đậu hũ

Dưa kiệu, mắm bỏ

Nước ép bưởi Lặp lại Bữa 8 Cơm lứt trắng

Cá ba sa kho tộ

Lườn cá hồi kho tộ

Bò xào đậu que

Canh rau ngót

Dưa giá muối chua Lặp lại Bữa 9 Cơm lứt đen

Cá chim sốt sa tế nướng

Cá chim nấu măng chua

Chả mực

Su su xào

Nước ép bưởi Lặp lại

Một thực đơn với cá và cơm lứt trắng, giúp giữ dáng, no lâu. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Bác sĩ Tân lưu ý với bữa sáng, bạn có thể nấu một số món đơn giản hơn, lành mạnh lại hiệu quả như trứng ốp la, salad cá ngừ, protein bó xôi hữu cơ hay bún riêu (ít bún nhiều riêu), cơm trắng gạo lứt.

Thực tế, quá trình tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa càng nhanh chứng tỏ thời gian chúng ở lại trong đường tiêu hóa càng ngắn. Khi đường tiêu hóa trống, cơn đói sẽ quay trở lại. Thực phẩm giàu đường và tinh bột có khả năng tiêu hóa và hấp thụ nhanh nhất. Do đó, hạn chế ăn các loại thực phẩm như bánh mì, cơm, mì, bún, phở, bánh ngọt... Nếu sử dụng gạo hoặc mì trắng tinh chế, hãy kết hợp cùng ngũ cốc thô để làm chậm lại quá trình hấp thụ.

Nếu bạn quá bận rộn, không thể chuẩn bị một bữa ăn chu đáo theo đúng chuẩn thực đơn, có thể linh động thay đổi, song nên cân đối 3 nhóm dưỡng chất cần thiết là tinh bột, protein và chất xơ. Điều quan trọng là cần thực hành "ăn chậm, nhai kỹ".

Đặc biệt, chất xơ giúp ngăn ngừa khả năng mắc ung thư, tốt cho sức khỏe. Chất xơ không dễ tiêu hóa và có khả năng hấp thụ vào cơ thể nên sau khi ăn thường lưu lại lâu trong đường tiêu hóa, hút nước và nở ra gấp 15-25 lần. Từ đó người ăn có cảm giác no lâu hơn. Thực phẩm giàu chất xơ gồm rau củ, trái cây, ngũ cốc thô, đậu nành, nấm, tảo... Lượng chất xơ được khuyến cáo nên dùng mỗi ngày khoảng 30 g, tương đương 200 g ngũ cốc, 500 g rau xanh, 250 g trái cây và một nắm đậu nành. Người mắc các bệnh về đường tiêu hóa nên nấu chín trước khi ăn.

Ưu tiên các loại rau ít tinh bột, ăn theo nguyên tắc cầu vồng - mỗi bữa ăn càng có nhiều màu càng tốt. Ăn các loại ít hoặc không ngọt; hạn chế kho, xào.

Chất béo chọn dầu ăn chưa qua tinh luyện, ít omega 6 như dầu olive extra virgine, dầu quả bơ ép lạnh, dầu dừa ép lạnh, dầu mè ép thủ công. Những chất tạo ngọt, mặn cần hạn chế khi nấu ăn; ưu tiên dùng các loại thực phẩm có vị umami tự nhiên như rong biển, thịt, nấm, cà chua, khoai tây thay vì dùng bột ngọt/bột nêm.

Thúy Quỳnh