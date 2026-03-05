Thực đơn buổi trưa cho người bận rộn muốn giảm cân

Hà NộiHuấn luyện viên Dương Ngọc Hải tư vấn các món ăn ít calo phù hợp với cả người bận rộn, ít vận động, muốn giảm cân nhanh.

Sau Tết, nhiều người có nhu cầu giảm cân lấy lại vóc dáng song công việc bận rộn, không có nhiều thời gian.

Huấn luyện viên Dương Ngọc Hải, làm việc tại trung tâm thể hình ở TP HCM, gợi ý một số món ăn đơn giản, dễ chế biến, như sau:

1 3 lát bánh mì ngũ cốc, củ cải trắng và cà rốt luộc, 200g cà chua, 80g thịt luộc, 150g bắp cải luộc. Bạn có thể thay đổi thịt lợn bằng thịt gà hoặc ức gà. 2 Áp chảo 120g cá, 100g khoai từ hấp, 100g cà chua dưa leo, 150g bầu luộc. Nên ăn bầu luộc, đến cá và rau trước, ăn khoai sau. Bạn có thể giảm khoai nếu cảm thấy đủ no. 3 Phở gạo lứt xào gà xé với 100g cải thìa và cà rốt, 100g cà chua bi dưa leo. Bạn có thể thay dưa leo bằng đậu que, bắp cải... 4 Cà chua, dưa chuột, rau xà lách, 200g gà áp chảo với dầu hạt cải xé. Bạn có thể cùng 150g bánh mì đen (3 lát) kết hợp với hai thìa mè đen và một ít tương ớt. 5 100g bắp bò luộc, 200g bí luộc, 3 lát bánh mì đen, thêm sốt chấm để tạo vị ngon, ngọt. Lưu ý, bạn nên uống đủ nước hoặc ăn thêm hoa quả để cung cấp năng lượng. 6 100g gạo lứt, 200g tôm hấp và 200g đậu luộc. Lưu ý, nên ăn gạo lứt, không dùng gạo trắng để giảm cân nhanh hơn.

Món ăn với gạo lứt, đậu, bí đỏ giúp giảm cân. Ảnh: Chuyên gia cung cấp

Ngoài ra, bạn nên duy trì thói quen vận động nhẹ nhàng, như đi bộ, tập yoga hoặc các bài tập thể dục tại nhà, để tiêu hao năng lượng dư thừa. Không nên nhịn ăn sáng hay kiêng khem quá mức. Không sử dụng thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc. Tập gym, yoga, đạp xe, cử tạ... giúp cải thiện vóc dáng, giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, sau Tết bạn không nên tập luyện quá nặng, quá sức mà cần vận động nhẹ nhàng để cho cơ thể thích nghi trở lại. Sau vài ngày, bạn có thể tăng khối lượng và cường độ vận động lên.

Thời gian lý tưởng để tập luyện là 16-19h, giúp giảm cân, cơ bắp chắc khỏe, nghỉ ngơi sau 21h. Không nên kéo dài việc tập luyện đêm muộn trong thời gian dài, kể cả người khỏe mạnh, không có bệnh nền.

Trường hợp mắc bệnh mạn tính hoặc có vấn đề sức khỏe thì nên tham khảo ý kiến bác sĩ để có chế độ tập luyện phù hợp, an toàn. Người từng đột quỵ, tăng huyết áp... nên hạn chế các môn thể thao như bơi lội, lặn, leo núi, chạy; ưu tiên các môn đơn giản như đi bộ, yoga, cầu lông.

Thùy An