Thực đơn 8 tuần giúp tuổi sinh học trẻ hơn 2 năm

TRUNG QUỐC- Bác sĩ tại Đài Loan chia sẻ nghiên cứu cho thấy một kế hoạch ăn uống và vận động nghiêm ngặt trong 8 tuần có thể đảo ngược quá trình lão hóa tế bào, giúp tuổi sinh học trẻ hơn tuổi thực.

Bác sĩ Deng Wenxin, Bệnh viện Keelung, Đài Loan, dẫn chứng trên tờ China Times về một thử nghiệm lâm sàng quy mô nhỏ thực hiện trên 43 người trưởng thành. Nghiên cứu tập trung vào tác động của lối sống đối với sự methyl hóa DNA - cơ chế sinh học quyết định tốc độ già đi của cơ thể.

Kết quả ghi nhận nhóm tuân thủ phác đồ can thiệp có tuổi sinh học trẻ hơn 3 năm so với nhóm đối chứng, và trẻ hơn chính họ ở thời điểm bắt đầu khoảng 2 năm. Khác với tuổi thực tính theo năm sinh, tuổi sinh học phản ánh chính xác tình trạng viêm, trao đổi chất và chức năng của các cơ quan nội tạng.

Bác sĩ Deng Wenxin. Ảnh: Facebook

Theo bác sĩ Deng, thực đơn này không đơn thuần là ăn sạch (eat clean) mà được thiết kế chuyên biệt để tối ưu hóa chức năng methyl hóa, giảm viêm và ổn định hormone. Nền tảng dinh dưỡng bắt đầu từ protein chất lượng cao. Người thực hiện cần tiêu thụ khoảng 170 gram thịt mỗi ngày, ưu tiên động vật ăn cỏ, không kháng sinh. Thực đơn yêu cầu bắt buộc ba khẩu phần gan động vật (85 gram/lần) và 5-10 quả trứng mỗi tuần, tốt nhất là loại trứng giàu Omega-3 và gan hữu cơ.

Rau củ đóng vai trò then chốt với định lượng khắt khe. Mỗi ngày, cơ thể cần nạp hai cốc rau lá xanh đậm như cải xoăn, bó xôi cùng hai cốc rau họ cải như súp lơ, củ cải. Để đa dạng hóa nguồn polyphenol, thực đơn buộc phải có thêm ba cốc rau nhiều màu sắc (loại trừ khoai tây trắng, ngô) và một đến hai củ dền cỡ vừa. Các loại hạt cũng là nguồn khoáng chất quan trọng, với yêu cầu cụ thể là 4 muỗng canh hạt bí ngô và 4 muỗng hạt hướng dương mỗi ngày.

Để kích hoạt mạnh mẽ quá trình trẻ hóa, người tham gia cần bổ sung nhóm "siêu thực phẩm" hỗ trợ methyl hóa. Danh sách này bao gồm nửa cốc quả mọng, bột nghệ, tỏi, hoặc trà xanh và trà ô long ngâm đậm đặc. Các loại trái cây có chỉ số đường huyết thấp như táo, kiwi hay bưởi được khuyến khích dùng hai khẩu phần mỗi ngày.

Song song với dinh dưỡng, kỷ luật sinh hoạt là yếu tố bắt buộc để đạt hiệu quả. Bác sĩ Deng nhấn mạnh quy tắc nhịn ăn gián đoạn 12 tiếng, tuyệt đối không nạp năng lượng từ 19h tối đến 7h sáng hôm sau. Người tham gia cần loại bỏ đường bổ sung, hạn chế đồ nhựa, uống đủ nước và sử dụng chất béo lành mạnh như dầu ô liu, dầu dừa.

Về vận động, cường độ yêu cầu là 30 phút mỗi ngày, duy trì 5 buổi một tuần ở mức 60-80% sức lực tối đa, kết hợp ngủ đủ 7 tiếng và thực hành hít thở sâu để quản lý căng thẳng.

Tuy nhiên, một số chuyên gia khuyến nghị cộng đồng không nên tự ý áp dụng rập khuôn chế độ ăn này, đặc biệt là nhóm người có bệnh lý nền như suy thận, gout hoặc đang dùng thuốc chống đông máu. Thay vào đó, hãy chắt lọc những nguyên tắc cốt lõi lành mạnh như cắt giảm đường bổ sung, tăng cường rau xanh, vận động đều đặn và ngủ đủ giấc để duy trì lâu dài. Việc tiêu thụ nội tạng động vật cần được kiểm soát chặt chẽ về liều lượng để tránh ngộ độc vitamin A và tăng cholesterol. Tốt nhất, mọi sự thay đổi lớn về dinh dưỡng đều cần có sự tư vấn cá nhân hóa từ bác sĩ để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

