Thức ăn đựng vào hộp xốp có gây hại?

Nhiều quán cơm hay siêu thị thường dùng hộp xốp đựng thức ăn, tiêu thụ thực phẩm từ các hộp này có gây hại sức khỏe? (Linh, 34 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Dùng hộp xốp để đựng thực phẩm là cách nhiều nhà hàng hay dùng. Ưu điểm của cách này là dễ sử dụng, nhanh gọn, tiện lợi, giá thành rẻ, khách hàng chỉ dùng một lần rồi bỏ. Tuy nhiên, nhiều người đặt câu hỏi liệu đồ ăn đựng trong loại hộp này có thực sự an toàn?

Thực tế, hộp xốp đang lưu hành chủ yếu trên thị trường được sản xuất từ polystyrene, trọng lượng siêu nhẹ, thành phần là nhựa, chất này khá an toàn với sức khỏe con người.

Tuy nhiên, hộp xốp vẫn có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu bị nhiễm chì, cadmium từ nguyên liệu sản xuất không tinh khiết. Mặt khác, việc sử dụng hộp xốp không đúng cách trong quá trình chứa đựng, bảo quản thực phẩm nên cũng có thể tạo nên các chất độc hại.

Để đảm bảo an toàn, người dân chỉ nên sử dụng hộp có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm đúng các quy định về an toàn thực phẩm theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Loại hộp sản xuất từ nhựa polystyrene chỉ dùng để chứa đựng, bảo quản thực phẩm có nhiệt độ dưới 70 độ C.

Không dùng hộp xốp để đựng và bảo quản thực phẩm trong thời gian dài ngày, chỉ nên dùng một lần. Không dùng hộp xốp chứa các loại thức ăn, đồ uống đang nóng; thức ăn có nhiều mỡ, dầu ăn, nước sôi, đồ chua (dưa muối, sa lát trộn dấm, nước chanh, nước chè chanh...). Không dùng lò vi sóng để làm nóng thực phẩm đựng trong hộp xốp.

Về nguyên tắc, những vật dụng bằng nhựa chỉ dùng để đựng thức ăn nguội, song nhiều người lại dùng đựng thức ăn nóng, đây là điều tối kỵ. Khi đựng đồ nóng, hàm lượng monostyren (một chất độc) trong nhựa giải phóng ra càng nhiều sẽ gây tổn hại sức khỏe. Không chỉ nhiệt độ cao, loại nhựa này khi gặp dầu mỡ, muối mặn, axit... sẽ gây độc tố hại cho con người.

Mọi người nên ưu tiên dùng các loại cặp lồng, hộp đựng được sản xuất từ những vật liệu an toàn hơn để đựng thức ăn.

Ảnh minh họa: Cẩm Anh

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội