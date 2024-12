'Thuật toán đột phá học sâu' đưa 5 nhà khoa học thắng giải 3 triệu USD

21h22 Imagine Dragons thể hiện ca khúc 'Believer' và 'Whatever It Takes'

Tiếp theo chương trình là phần trình diễn đặc biệt cùng sự hiện diện của những tên tuổi nghệ sĩ hàng đầu thế giới đến từ ban nhạc Imagine Dragons. Âm nhạc của họ thường được so sánh với The Killers và Arcade Fire, mang lại sự tích cực và lạc quan đầy cảm xúc. Tại VinFuture 2024, ban nhạc Imagine Dragons với các nghệ sĩ Dan Reynolds, Wayne Sermon, Ben McKee và Daniel Platzman biểu diễn ca khúc "Believer" và "Whatever It Takes".

Imagine Dragons sở hữu hàng loạt danh hiệu như "Một trong những ngôi sao sáng nhất năm 2012" (tờ Billboard), "Nhóm nhạc đột phá của năm 2013 (kênh MTV), "Bản nhạc rock thành công nhất của năm", với hơn 74 triệu bản album được bán ra, 65 triệu bản nhạc kỹ thuật số, hơn 160 tỷ lượt phát trực tuyến, 10 ca khúc vượt một tỷ lượt phát, 4 MV tỷ view cùng hàng chục MV trăm triệu lượt xem trên Youtube, hàng trăm đề cử và giải thưởng...