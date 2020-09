Thừa Lâm - Hồng Thăng: Từ tình yêu đến tình thân

18 tuổi, Dương Thừa Lâm trao nụ hôn đầu đời cho Hoàng Hồng Thăng.

Ngày 16/9, Hoàng Hồng Thăng (nghệ danh Tiểu Quỷ) qua đời ở tuổi 36 do ngã đập đầu xuống nền phòng tắm. Sự ra đi của anh gây sốc với gia đình, bạn bè và người hâm mộ, trong đó có Dương Thừa Lâm.

Diva xứ Đài viết trên trang cá nhân: "Tôi không thể giả vờ rằng mình ổn bởi thực sự chẳng ổn chút nào. Sự ra đi của Hồng Thăng để lại quá nhiều nỗi đau trong lòng những người yêu anh ấy. Sau khi biết tin, tôi rất lo lắng cho gia đình Hồng Thăng. Họ phải chịu đau đớn hơn tôi nhiều lần".

Cám ơn anh đã đến bên đời em. Em rất vui vì chúng ta thể hiện tình yêu, sự quan tâm lẫn nhau một cách chân thành. Mất đi anh, thật đáng tiếc, càng không nỡ. Nhưng chúng ta không để lại một chút tiếc nuối nào. Mãi luôn nhớ anh".

Khoảnh khắc bên Hoàng Hồng Thăng do Dương Thừa Lâm đăng trên trang cá nhân. Cô cho biết gặp Hồng Thăng là phước lành của cuộc đời cô. Ảnh chụp màn hình Instagram Rainie.

Bài đăng thu hút gần 800 nghìn lượt thích và hơn 10 nghìn lượt bình luận. Đa phần khán giả nói ngưỡng mộ tình cảm của cả hai, cầu mong Hồng Thăng yên nghỉ và Dương Thừa Lâm sớm vượt qua nỗi mất mát. Diễn viên Trương Thư Hào bình luận: "Không nghĩ tới an ủi bởi không cách nào có thể xoa dịu nỗi đau vào lúc này, tất cả phải cần thời gian. Thế nhưng ít nhất cả hai đã từng yêu thương, trân quý nhau, không còn gì để tiếc nuối. Tình cảm của hai người, đáng để tôi phải học tập". Tài khoản Hủ Dương viết: "Trên đời này có mấy người từ tình yêu đến tình thân. Ngưỡng mộ tình cảm của cả hai, chắc chắn Hồng Thăng sẽ luôn dõi theo chị, Thừa Lâm. Rồi cả hai sẽ gặp lại".

"Có một loại tình cảm mang tên Hồng Thăng - Thừa Lâm" là tiêu đề được truyền thông Đài Loan, Trung Quốc và người hâm mộ đặt ra để nói về mối quan hệ của cả hai. Họ quen biết rồi nảy sinh tình cảm khi học chung trường nghệ thuật Hoa Cương. Hồng Thăng là mối tình đầu của Thừa Lâm. Trong buổi họp báo phim Yêu em sau cơn say, nữ ca sĩ cho biết nụ hôn đầu của cô dành cho anh: "Trước khi lên xe buýt, tôi bất ngờ hôn khiến anh ấy đỏ mặt".

Khi ấy, cô đã gia nhập giới giải trí, vì vậy, cả hai không thể công khai nắm tay trên đường mỗi khi hẹn hò. Tuy nhiên, thầy cô, bạn bè đều biết họ yêu nhau. Cô từng nghĩ sẽ kết hôn với Hồng Thăng.

Dương Thừa Lâm và Hồng Thăng được mệnh danh là "cặp tình nhân chia tay kiểu mẫu". Ảnh: Appledaily.

Mối tình kéo dài trong hai năm, cả hai chia tay trong hòa bình để tập trung phát triển sự nghiệp. Vì quý mến Hồng Thăng, mẹ Dương Thừa Lâm nhận anh làm con đỡ đầu. Bà thường xuyên thăm hỏi, gọi anh tới nhà ăn tối như thành viên trong gia đình.

Hồng Thăng sau đó lấy nghệ danh là Tiểu Quỷ - biệt danh mà Thừa Lâm đặt cho anh - gia nhập showbiz với vai trò ca sĩ. Trong khi đó Dương Thừa Lâm thành công ở cả phim ảnh và âm nhạc. Cả hai góp mặt trong mọi sự kiện quan trọng của nhau như: sinh nhật, triển lãm, đêm nhạc.. Năm 2011, cả hai vào vai cặp tình nhân trong phim Yêu em sau cơn say.

Trong đêm nhạc ở Cao Hùng thuộc khuôn khổ tour vòng quanh thế giới Who Lives Youth hồi tháng 6/2018 của Dương Thừa Lâm, Hồng Thăng là khách mời duy nhất. Trên sân khấu, ca sĩ nói tình cũ chiếm vai trò quan trọng trong ký ức tuổi trẻ của cô. "Đối với tôi, người phù hợp chủ đề của buổi hòa nhạc nhất là Tiểu Quỷ. Bởi vì trong tuổi trẻ của tôi, thực sự có cậu ấy! Cậu ấy không chỉ xuất hiện trong những năm tháng thanh xuân mà chúng tôi có nhau ở mọi giai đoạn của cuộc đời, kể cả tương lai". Hồng Thăng cho cô cái nhìn tốt đẹp về tình yêu, tin tưởng đàn ông tốt còn tồn tại. Cả hai không còn yêu nhau nhưng lấy danh phận bạn bè, người thân để quan tâm, chăm sóc và đồng hành với nhau.

Dương Thừa Lâm và Hoàng Hồng Thăng song ca "Hải phá lãng" Hoàng Hồng Thăng và Dương Thừa Lâm song ca bài "Hải phá lãng" hồi tháng 6/2018. Video: SETN.

Đáp lại tình cảm của bạn thân, Hồng Thăng nói anh là fan trung thành của cô. "Tôi là fan đầu tiên của cô ấy. Tôi cũng hạnh phúc hơn các bạn (fan của Dương Thừa Lâm) vì có thể giúp đỡ cô ấy. Tôi có thể làm bài tập về nhà thay Thừa Lâm, mua thức ăn đến cơ quan rồi ăn cùng cô ấy. Đó là điều mà tất cả các bạn muốn làm".

Tháng 9/2019, Dương Thừa Lâm công bố kết hôn với Lý Vinh Hạo, Hồng Thăng là người đầu tiên gửi lời chúc phúc. Anh cùng ông xã của ca sĩ cũng thường xuyên gặp gỡ, ăn uống như bạn bè.

Hồi đầu năm, khi Hoàng Hồng Thăng mở triển lãm tranh, Thừa Lâm đến ủng hộ. Cô viết trên Weibo: "Chúng tôi đã quen nhau 20 năm rồi. Tôi có thể hiểu được thế giới tinh thần của anh ấy thông qua các tác phẩm. Mỗi bức tranh đều có câu chuyện riêng, chứa đựng tính nhân văn và cả những vấn đề xã hội. Tôi thực sự ngưỡng mộ và tự hào về anh ấy. Không phải vì anh ấy là Tiểu Quỷ (biệt danh của Hoàng Hồng Thăng) mà bởi anh là thanh xuân của tôi".

Dương Thừa Lâm (trái) và Hoàng Hồng Thăng tại triển lãm hồi tháng 2. Ảnh: Weibo.

Hoàng Hồng Thăng sinh năm 1983, là nam ca sĩ, diễn viên thần tượng xứ Đài. Anh quen mặt khán giả trong nhiều bộ phim như Nàng Julliet phương Đông, Hoa dạng nhân gian, Yêu em sau cơn say, Muốn gặp anh... Năm 2002, anh tham gia nhóm nhạc Nhật Bản - Đài Loan HC3, phát hành đĩa đơn We Are Friends. Đầu năm 2003, nhóm tan rã, anh gia nhập ban nhạc Cosmo. Tuy nhiên, Cosmo cũng nhanh chóng ngừng hoạt động do gặp vấn đề về hợp đồng của các thành viên. Hoàng Hồng Thăng sau đó theo đuổi sự nghiệp solo, phát hành nhiều album, single như: Fooling Around (2008), Heart Amulet (201), Forgot How To Be Happy (2012), Love Song (2014)...

Thừa Lâm 36 tuổi, là sao nữ hàng đầu Đài Loan. Cô nổi tiếng với các phim Định mệnh, Vườn sao băng, Hoa oải hương, Hương vị mùa hè, Hoán đổi tình yêu... Ở lĩnh vực ca hát, cô nằm trong top 3 nữ ca sĩ gốc Hoa bán được nhiều đĩa nhất giai đoạn năm 2005 tới 2010.

Hiểu Nhân