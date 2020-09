Diễn viên Đài Loan qua đời ở tuổi 36

Diễn viên Hoàng Hồng Thăng - bạn trai cũ của ca sĩ Dương Thừa Lâm - qua đời ở tuổi 36, sáng 16/9.

Trên On, đại diện công ty quản lý của Hoàng Hồng Thăng cho biết cha nam diễn viên phát hiện xác anh trong nhà tắm. Ông gọi điện báo cảnh sát và lực lượng cứu hộ. Theo kết quả điều tra ban đầu, cảnh sát cho rằng khi vào nhà tắm, Hồng Thăng trượt chân ngã đập đầu xuống nền nên tử vong. Bố diễn viên nói tối 15/9, anh vẫn ăn cơm cùng gia đình, sức khỏe tốt.

Dương Thừa Lâm nói trên Appledaily: "Tôi không thể nào diễn tả được nỗi đau lúc này. Với tôi, Hồng Thăng như một người thân trong gia đình. Lúc biết tin, tôi thật sự không cách nào chấp nhận được. Anh ấy rất tốt. Tôi sẽ mãi nhớ về Hồng Thăng - người nghệ sĩ chăm chỉ, nghiêm túc và tài năng".

Sự ra đi đột ngột của Hoàng Hồng Thăng gây sốc với gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Trên Weibo, nhiều khán giả nói họ không thể tin đây là sự thật. Ảnh: Chinatimes.

Hoàng Hồng Thăng sinh năm 1983, là nam ca sĩ, diễn viên thần tượng xứ Đài. Anh quen mặt khán giả trong nhiều bộ phim như Nàng Julliet phương Đông, Hoa dạng nhân gian, Yêu em sau cơn say, Muốn gặp anh... Năm 2002, anh tham gia nhóm nhạc Nhật Bản - Đài Loan HC3, phát hành đĩa đơn We Are Friends. Đầu năm 2003, nhóm tan rã, anh gia nhập ban nhạc Cosmo. Tuy nhiên, Cosmo cũng nhanh chóng ngừng hoạt động do gặp vấn đề về hợp đồng của các thành viên. Hoàng Hồng Thăng sau đó theo đuổi sự nghiệp solo, phát hành nhiều album, single như: Fooling Around (2008), Heart Amulet (201), Forgot How To Be Happy (2012), Love Song (2014)...

Dương Thừa Lâm (trái) và Hoàng Hồng Thăng tại triển lãm hồi tháng 2. Ảnh: Weibo.

Anh là mối tình đầu của Dương Thừa Lâm. Cả hai hẹn hò từ khi học cấp ba và chia tay năm 18 tuổi. Họ sau đó giữ quan hệ bạn bè thân thiết, thường xuyên góp mặt trong các sự kiện quan trọng của nhau. Hồi tháng 2, khi Hoàng Hồng Thăng mở triển lãm tranh, Thừa Lâm đến ủng hộ. Cô viết trên Weibo: "Chúng tôi đã quen nhau 20 năm rồi. Tôi có thể hiểu được thế giới tinh thần của anh ấy thông qua các tác phẩm. Mỗi bức tranh đều có câu chuyện riêng, chứa đựng tính nhân văn và cả những vấn đề xã hội. Tôi thực sự ngưỡng mộ và tự hào về anh ấy. Không phải vì anh ấy là Tiểu Quỷ (biệt danh của Hoàng Hồng Thăng) mà bởi anh là thanh xuân của tôi".

Tháng 9/2019, Dương Thừa Lâm công bố kết hôn với Lý Vinh Hạo, Hoàng Hồng Thăng gửi lời chúc phúc.

Dương Thừa Lâm và Hoàng Hồng Thăng song ca "Hải phá lãng" Hoàng Hồng Thăng làm khách mời trong đêm nhạc ở Cao Hùng trong khuôn khổ tour vòng quanh thế giới "Who Lives Youth" của Dương Thừa Lâm hồi tháng 6/2018. Cả hai song ca bài "Hải phá lãng". Video: SETN.

Hiểu Nhân