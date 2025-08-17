Bài học từ ông cụ 85 tuổi có 10 con nhưng chia đất thừa kế 11 phần

Sau khi sang tên đất cho tất cả các con, ba tôi còn một phần đất rộng, không chia cho bất cứ ai.

Tôi là con út trong gia đình 10 anh em. Ba tôi đã âm thầm chia đất, sang sổ đỏ một phần trong hơn 15 mẫu cho các anh em tôi. Sau này, khi ông ngoài 80 thì lại tiếp tục chia phần còn lại.

Điều đáng nói là ông chia thành 11 phần, tức là phần thứ 11 dành riêng cho vợ chồng ông, một diện tích khá lớn, cộng thêm phần đất nhà thờ 3 mẫu để riêng, không chia cho bất cứ ai. Điều này khiến vài anh em trong chúng tôi phật lòng.

Đến tuổi 85, ông đổ bệnh nặng. Mười người con, dù không nghèo nhưng cũng không giàu, lại không đủ tiền lo viện phí hàng trăm triệu cho ông. Nhờ phần đất của ông cộng với tiền tiết kiệm đã tính toán từ trước mà tạm thời cứu được mạng ông.

Có lúc tôi từng hỏi: "Sao ba chừa phần đất nhà thờ chi mà nhiều thế, có anh em thắc mắc?" Ông nói: "Để lỡ sau này có đứa con cháu nào sa cơ thất thế, không kiếm nổi một mảnh đất nương tựa thì về đây xây nhà ở.

Dòng họ mình 10 con, gần 100 đứa cháu thì có về hết đây vẫn đủ đất để xây nhà. Nhà thờ rộng rãi, có khu vườn cây cối mát mẻ, con cháu sẽ thích lui tới mỗi khi có dịp cúng giỗ hơn...".

Điều ông làm khiến tôi suy nghĩ. Giữ lại một phần đất để dưỡng già quả thật nhiều lúc có ích cho chính mình. Không thể mong con cháu lo được khi về già đổ bệnh. Anh em tôi rất hiếu thảo, nhưng khi kẹt tiền thì quả thật xoay không kịp.

May nhờ ba tôi đã thủ sẵn một khoản tiết kiệm, vài con bò và vài mảnh đất. Thậm chí, ông còn xây sẵn hai cái mộ cho riêng ông và bà. Tính trước vẫn hơn.

Vo Thuan Thong