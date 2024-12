Thủ tướng yêu cầu xử lý vướng mắc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

TP HCM và các bộ ngành lập phương án xử lý vướng mắc ở dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, không chậm trễ gây lãng phí tài sản nhà nước, báo cáo Thủ tướng trước 20/12.

Nội dung nêu trong công văn Văn phòng Chính phủ vừa gửi lãnh đạo TP HCM, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư cùng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, truyền đạt ý kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính liên quan dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn một) ở TP HCM.

Đây là dự án chống ngập có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, triển khai theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam là nhà đầu tư. Khởi công năm 2016, dự án nhằm kiểm soát ngập cho 570 km2 với hơn 6,5 triệu dân ven sông Sài Gòn và trung tâm TP HCM. Do vướng thủ tục thanh toán cho nhà đầu tư, công trình đã chậm trễ 6 năm so với kế hoạch, dù đã hoàn thành hơn 90%.

Cống ngăn triều Mương Chuối thuộc dự án. Ảnh: Thanh Tùng

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP HCM chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phương án xử lý các vướng mắc của dự án. Từ đó, Bộ này cần phối hợp các bên liên quan đề xuất hướng giải quyết, báo cáo Thủ tướng với thời hạn trước ngày 20/12.

Lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đôn đốc chính quyền thành phố giải quyết dứt điểm vướng mắc của dự án trong thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, TP HCM cần phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các bên liên quan đề xuất phương án khả thi tháo gỡ khó khăn cho dự án, "không để chậm trễ kéo dài, xảy ra thất thoát, lãng phí tài sản, ngân sách nhà nước và thiệt hại cho nhà đầu tư".

Trước đó, Thủ tướng cũng đã yêu cầu Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo các đơn vị rà soát, trao đổi với nhà đầu tư để loại bỏ các chi phí bất hợp lý, đồng thời thống nhất giá trị, tiến độ, điều kiện thanh toán nhằm làm cơ sở ký kết phụ lục hợp đồng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng được giao làm việc với TP HCM và ngân hàng BIDV - đơn vị trung gian tiếp nhận nguồn vốn, tái cấp vốn cho dự án xem xét phương án tài chính cho dự án.

Riêng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu chủ trì, phối hợp các Bộ Tài chính, Xây dựng, cơ quan công an, thanh tra... rà soát, xem xét tháo gỡ vướng mắc cho dự án theo thẩm quyền.

Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 20 của HĐND TP HCM mới đây, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cũng cho biết sẽ cố gắng giải quyết vướng mắc nhằm hoàn thành dự án ngăn triều nêu trên trong năm 2025. Thành phố đã báo cáo Thủ tướng một số giải pháp gỡ vướng, bao gồm được điều chỉnh chủ trương đầu tư vì thời gian thực hiện kéo dài, tổng mức đầu tư đã thay đổi. Thành phố cũng kiến nghị Thủ tướng có ý kiến để Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tái cấp vốn, gia hạn thời gian tái cấp vốn cho dự án...

Gia Minh