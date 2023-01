Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra dịch bệnh tại cửa khẩu

Các địa phương tăng cường kiểm tra dịch bệnh tại cửa khẩu, đặc biệt với trường hợp nhập cảnh về từ vùng bùng phát dịch, vùng xuất hiện biến thể mới, Thủ tướng chỉ đạo.

Trong công điện ngày 8/1 về tăng cường phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ biến thể Covid-19 liên tục biến đổi, trong đó XBB có khả năng tránh miễn dịch, lây lan nhanh hơn Omicron. Gần đây biến thể phụ XBB.1.5 gây ra các đợt bùng phát dịch mới ở nhiều nước. Tỷ lệ tiêm vaccine cao, nhưng miễn dịch giảm dần theo thời gian. Số ca nhiễm nguy cơ tăng khi giao mùa đông xuân, mùa du lịch, lễ hội đầu năm cùng việc nới lỏng chính sách chống dịch của một số nước.

Cùng với tăng cường chống dịch tại cửa khẩu, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương đẩy mạnh giám sát cộng đồng, cơ sở khám chữa bệnh, phát hiện sớm biến thể virus mới. Tiêm chủng vaccine Covid-19 cần được đẩy mạnh hơn nữa, đảm bảo nhóm nguy cơ như người cao tuổi, bệnh lý nền, suy giảm miễn dịch được tiêm đúng lịch. Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiếp tục được tiêm vaccine. Người dân cần nâng cao nhận thức, tự bảo vệ sức khỏe.

Người Trung Quốc xuất cảnh về quê tại cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn, ngày 8/1. Ảnh: Giang Huy

Bộ Y tế theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới; kịp thời hướng dẫn trong trường hợp cần thiết và phối hợp với các đơn vị giám sát việc triển khai chống dịch, đảm bảo sẵn sàng, kịp thời ứng phó với các diễn biến có thể xảy ra. Bộ phối hợp với các chuyên gia, tổ chức trong nước, quốc tế điều chỉnh phương án chống dịch phù hợp.

Ngoài ra, Bộ Y tế phối hợp với các địa phương chống dịch bệnh truyền nhiễm thông thường xảy ra mùa đông xuân; giám sát phát hiện sớm, xử lý ổ dịch kịp thời, không để bùng phát trong cộng đồng; hạn chế trường hợp bệnh nặng, tử vong.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn cơ sở kinh doanh du lịch có biện pháp đảm bảo an toàn cho khách và người dân; tăng cường kiểm tra sự kiện dịp Tết và mùa lễ hội đảm bảo biện pháp chống dịch.

Ngày 8/1, Trung Quốc mở cửa sau thời gian dài đóng cửa chống Covid-19. Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), Móng Cái (Quảng Ninh) đón nghìn công dân Trung Quốc đến làm thủ tục về nước, đồng thời tiếp nhận chuyên gia, lao động tay nghề cao nhập cảnh vào Việt Nam, người Việt Nam về nước. Công dân Trung Quốc khi xuất cảnh từ Việt Nam và nhập cảnh vào Trung Quốc phải có giấy xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR trong 48 tiếng. Phía Trung Quốc chưa tiếp nhận công dân Việt Nam và nước thứ ba vào nước này.

Trước đó, Bộ Y tế cho biết hệ thống giám sát ghi nhận xuất hiện biến chủng XBB tại TP HCM, Tây Ninh, cảnh báo nguy cơ ca nhiễm tăng.

Biến chủng phụ XBB được ghi nhận từ tháng 10/2022, hiện lây lan ở hơn 70 quốc gia, theo WHO. Gần đây, chủng XBB.1.5 gây bùng phát dịch mới ở Mỹ, tỷ lệ mắc tăng từ 4% lên 41%, trong đó gần nửa số ca mắc là do XBB.1.5. Cơ quan y tế Liên Hợp Quốc dự báo chủng XBB và XBB.1.5 sẽ dần chiếm ưu thế so với các chủng phụ của Omicron trong thời gian tới.

Bà Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO Việt Nam, cho biết XBB có khả năng tránh miễn dịch và lây lan nhanh hơn so với các biến chủng khác của Omicron. Tuy nhiên, vaccine Covid-19 hiện tại vẫn có thể phòng khả năng diễn biến tình trạng bệnh nặng, tử vong.

Viết Tuân