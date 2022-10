Thủ tướng yêu cầu siết cấp phép kinh doanh karaoke

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nghiên cứu, đề xuất quy định chặt chẽ hơn việc cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke.

Ngày 5/10, Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến về công tác phòng cháy chữa cháy hồi giữa tháng 9, yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch rà soát việc cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường. Việc này cần hoàn thành trong quý IV.

Bộ Công an được yêu cầu phối hợp với các địa phương tổng kiểm tra, rà soát toàn quốc về an toàn phòng cháy chữa cháy; tập trung vào cơ sở đông người, khu vực nguy cơ cao như chung cư, nhà cao tầng, khu công nghiệp, chợ, nhà kho, quán karaoke, vũ trường, quán bar... Lãnh đạo Chính phủ lưu ý bắt buộc khắc phục với cơ sở đưa vào sử dụng nhưng không đảm bảo an toàn; chống tham nhũng khi kiểm tra, giám sát.

Bộ Xây dựng rà soát, sửa đổi, ban hành mới quy chuẩn phòng cháy chữa cháy, trong đó tập trung vào việc thiết kế nhà ở riêng lẻ. Nhà ở riêng lẻ kết hợp mục đích khác cần có tiêu chuẩn an toàn mới về phòng cháy chữa cháy... Tiến độ sửa các quy định nêu trên cần hoàn thành trong quý IV.

Hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú, Bình Dương, sáng 7/9. Ảnh: Đình Văn

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Công an, Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu đề xuất bổ sung cứu hộ cứu nạn và điều chỉnh việc chữa cháy vào danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Lực lượng này cần có chế độ, chính sách đặc thù để phù hợp với tính chất công việc.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu chuyển giao công nghệ và sản xuất phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; huy động nguồn lực hợp tác công tư và xã hội hóa công tác này. Các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, công nghệ cao, công nghệ chữa cháy tự động.

Thời gian qua, toàn quốc xảy ra nhiều vụ cháy quán karaoke. Tháng 8, vụ cháy quán karaoke 3 An Phú (Bình Dương) làm 32 người chết, 17 người bị thương. Đầu tháng 8, ba cảnh sát đã hy sinh khi tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại quán karaoke 5 tầng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.

5 năm qua, toàn quốc xảy ra hơn 17.000 vụ cháy, làm 433 người chết, 790 người bị thương; thiệt hại 7.000 tỷ đồng và 7.5000 ha rừng. Ngoài ra, 149 vụ nổ đã xảy ra làm 64 người chết, 190 người bị thương. Địa bàn xảy ra cháy chủ yếu ở thành thị (60%), tập trung khu vực dân cư, nhà dân kết hợp sản xuất kinh doanh; cơ sở sản xuất, kho tàng. Nguyên nhân chủ yếu các vụ cháy do sự cố hệ thống, thiết bị điện (45% số vụ).

Viết Tuân