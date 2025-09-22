Thủ tướng yêu cầu kiểm soát tồn kho bất động sản

Đánh giá nhu cầu nhà ở của người dân còn cao, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh nguồn cung nhà xã hội đồng thời kiểm soát tồn kho bất động sản.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách đầu tháng 9.

Liên quan đến thị trường bất động sản, Thủ tướng cho biết đây là một động lực cho tăng trưởng, song hiện nay có một số dấu hiệu không như kỳ vọng. Theo ông, nhu cầu chính đáng về nhà ở của người dân vẫn còn cao nên cần thực hiện các giải pháp thúc đẩy nguồn cung.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho các dự án đang tồn đọng, chậm tiến độ; cắt giảm thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng. Ông cũng đề nghị đẩy mạnh hơn nữa nguồn cung nhà xã hội và kiểm soát tồn kho bất động sản. Hội đồng Tư vấn chính sách được giao chủ trì, nghiên cứu Đề án phát triển thị trường bất động sản toàn diện.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến cuối quý II, tổng lượng bất động sản tồn kho đạt gần 25.300 sản phẩm, gồm 11.700 nền đất, 10.290 nhà riêng lẻ và 3.287 căn hộ. So với 3 tháng đầu năm, tồn kho căn hộ tăng mạnh nhất, trên 40%, trong khi nhà riêng khoảng 9% và đất nền gần như không đổi.

Thống kê của VnExpress cũng cho thấy, lượng hàng tồn kho của hơn 100 doanh nghiệp bất động sản trên sàn chứng khoán Việt Nam đạt hơn 531.000 tỷ đồng, tăng 11% từ đầu năm. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, chỉ số này trong báo cáo tài chính của nhiều nhà phát triển dự án lớn như Vinhomes, Novaland, Vingroup, Kinh Bắc, Khang Điền... lên cao kỷ lục.

Bất động sản trung tâm TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo nhiều chuyên gia, rổ hàng tồn kho "phình to" chủ yếu do giá bán tăng cao, vượt tầm tay phần đông người mua. Nhiều dự án không phù hợp với nhu cầu ở thực lẫn đầu tư, trong khi thị trường thiếu trầm trọng sản phẩm vừa túi tiền, tập trung quá mức vào phân khúc cao cấp, hạng sang.

Một thăm dò của VnExpress với hơn 7.600 độc giả chỉ ra có tới 52% người tham gia cho biết không muốn mua chung cư nửa cuối năm nay vì giá tăng vọt. Về tài chính, phần lớn người tham gia khảo sát cho biết họ chỉ đủ khả năng mua nhà dưới 3 tỷ đồng.

Cũng tại thông báo kết luận, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh đầu tư công với mục tiêu giải ngân 100% vốn trong năm nay đồng thời hoàn thiện cấu trúc, hiện đại hóa thị trường chứng khoán, cân bằng cung - cầu thị trường vàng, không để trục lợi chính sách.

Liên quan tỷ giá, ông nhấn mạnh cần giữ ổn định cả lãi suất đồng tiền Việt Nam, tăng xuất khẩu hàng hóa để duy trì thặng dư thương mại. Việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cũng cần đẩy mạnh, thu hẹp lĩnh vực thua lỗ nhằm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 8,3-8,5% năm nay và hai chữ số giai đoạn 2026-2030. So sánh với một số nền kinh tế trong giai đoạn phát triển thần kỳ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hội đồng Tư vấn chính sách nhận định mức tăng trưởng và lạm phát của Việt Nam giai đoạn tới là phù hợp.

Ngọc Diễm