Chính phủ yêu cầu ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch với giá thế giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước có giải pháp ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá quốc tế và trong nước.

Tại Công điện 165 ngày 16/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Ngân hàng Nhà nước quản chặt thị trường ngoại hối và vàng, và sẵn sàng can thiệp để ổn định thị trường.

Ngân hàng Nhà nước phải có các giải pháp, công cụ cần thiết để bình ổn thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá quốc tế và trong nước. Họ cũng cần tăng thanh, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến thị trường vàng, nhất là lợi dụng chính sách, găm hàng, đội giá, buôn lậu...

Thủ tướng lưu ý nhà điều hành cần sớm triển khai Nghị định 232, trong đó xóa bỏ độc quyền vàng miếng từ 10/10, nhằm phát triển thị trường lành mạnh, bền vững, theo đúng quy luật thị trường.

Vàng miếng tại trụ sở SJC ở quận 3, tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Tại cuộc họp cùng ngày về điều hành chính sách tiền tệ, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị các cơ quan chức năng tập trung chống buôn lậu vàng. Ngân hàng Nhà nước phải mở ngay trang thông tin điện tử về giá để minh bạch giá vàng, nghiên cứu thành lập sàn vàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, họ đã phối hợp với UBND các tỉnh thành, cơ quan công an, thuế để thanh, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh vàng, chế độ kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ, phòng chống rửa tiền.

Cơ quan này sắp ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 232, hồ sơ cấp phép nhập khẩu, sản xuất vàng miếng. Việc này đảm bảo các doanh nghiệp, ngân hàng nhanh chóng tham gia thị trường vàng.

Gần đây, Chính phủ, Thủ tướng có nhiều chỉ đạo liên quan tới điều hành giá vàng, tỷ giá trong bối cảnh các thị trường này liên tục biến động. Một tháng trở lại đây, giá vàng có thời điểm chạm mức đỉnh gần 136 triệu đồng, chênh lệch 20 triệu đồng so với giá thế giới. Tuần trước giá vàng miếng SJC liên tục đi xuống, giảm 4 triệu đồng một lượng, nhưng tăng trở lại từ đầu tuần này, chốt phiên 16/9 ở 132,3 triệu đồng.

Từ 9/9, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ Công Thương, Tài chính, Công an và Ngân hàng Nhà nước thành lập Đoàn thanh tra việc chấp hành chính sách của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp về kinh doanh vàng và các vấn đề khác liên quan.

Liên quan tới chính sách tiền tệ, tại công điện, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành chủ động, hài hòa với chính sách tài khóa để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Các tổ chức tín dụng cần tiếp tục giảm chi phí, hạ lãi suất, ưu tiên vốn cho sản xuất, kinh doanh, nhà ở xã hội... Cơ quan quản lý ngành ngân hàng cần kiểm soát, xử lý nghiêm dòng vốn tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, xử lý nợ xấu, tăng thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng không lành mạnh.

Năm nay, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 8,3- 8,5%, thu ngân sách nhà nước vượt dự toán 25%, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, đồng thời kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài.

Với Bộ Tài chính, Thủ tướng yêu cầu cơ quan này tiếp tục có giải pháp miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, mặt nước để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân. Bộ này cũng được giao tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để phát triển thị trường vốn, chứng khoán, tạo kênh huy động vốn trung - dài hạn cho nền kinh tế.

Phương Dung