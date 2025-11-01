Thủ tướng yêu cầu đưa Trung tâm tài chính quốc tế hoạt động ngay tháng 11

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan trình Chính phủ ban hành Nghị định của Chính phủ trong những ngày tới để Trung tâm tài chính quốc tế hoạt động ngay tháng 11.

Tại hội nghị về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục cập nhật, sớm hoàn thành dự thảo Nghị định về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

"Nghị định này trình Chính phủ họp thông qua trong những ngày tới, để đưa Trung tâm Tài chính quốc tế vào hoạt động ngay tháng 11", ông nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, ngày 1/11. Ảnh: VGP

Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được thành lập theo Nghị quyết của Quốc hội ngày 27/6. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam hoạt động với mô hình "một trung tâm, hai điểm đến". Theo đó, Chính phủ dự kiến sẽ thành lập Trung tâm tài chính quốc tế, đặt tại TPHCM và Đà Nẵng.



Trong đó, TP HCM sẽ là đầu mối tài chính quy mô lớn, phát triển mạnh về thị trường chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng, quản lý quỹ, dịch vụ niêm yết. Đà Nẵng tập trung phát triển các dịch vụ tài chính liên quan đến logistics, hàng hải, thương mại tự do và các chuỗi cung ứng công-nông nghiệp. Dự kiến, khu vực Trung tâm tại TP HCM có quy mô 899 ha, Đà Nẵng 300 ha.

Theo Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Việt Nam học hỏi có chọn lọc, kế thừa kinh nghiệm từ các mô hình đi trước nhưng vẫn bảo đảm độc lập, chủ quyền và đặc thù của quốc gia. Trong đó, Bộ Tài chính đang nghiên cứu về mô hình tổ chức của cơ quan điều hành, cơ quan giám sát.

Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp để kịp thời đưa Trung tâm tài chính quốc tế đi vào hoạt động hiệu quả. Họ cũng đề cập tới các vấn đề như địa vị pháp lý của cơ quan điều hành và cơ quan giám sát, điểm cần lưu ý trong cơ chế vận hành quản trị rủi ro, khung sản phẩm thị trường hạ tầng giao dịch, giải pháp đào tạo, thu hút nhân lực...

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội nghị, ngày 1/11. Ảnh: VGP

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ việc hình thành trung tâm tài chính quốc tế là "công việc khó, Việt Nam chưa từng thực hiện". Song, ông khẳng định nhà điều hành sẽ làm với tinh thần "xa ắt đi là đến".

"Việt Nam không cầu toàn, nóng vội, nhưng cũng không bỏ lỡ cơ hội, đã nói là làm, phải có kết quả cân, đong, đo, đếm được", ông nói.

Lãnh đạo Chính phủ nói Việt Nam sẽ lựa chọn phương án tối ưu để xây dựng hành lang pháp lý cho Trung tâm tài chính quốc tế. Việc này trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm các trung tâm lớn trên thế giới, đồng thời kế thừa truyền thống, phát huy sáng tạo và điều chỉnh phù hợp điều kiện trong nước.

Theo Thủ tướng, việc hình thành trung tâm phải bảo đảm phối hợp chặt giữa trong nước và quốc tế, kết hợp tài chính với thương mại, đầu tư, gắn sức mạnh dân tộc với thế giới. Trung tâm sẽ vận hành dựa trên công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI), có tính cạnh tranh cao và thu hút chuyên gia, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng chính sách, cơ chế thuận lợi và cạnh tranh nhất, tạo môi trường sống, làm việc thuận tiện về giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, đặc biệt tại hai đô thị lớn là TP HCM và Đà Nẵng.

Về thủ tục, ông lưu ý tinh thần "một cửa, một dấu, một người làm", giảm tối đa khâu trung gian, chuyển mạnh sang cơ chế hậu kiểm. Khung pháp lý phải minh bạch, tự chủ, có chính sách ưu đãi hợp lý, đồng thời gắn với chuyển giao công nghệ và phát triển nhân lực chất lượng cao.

"Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam không tạo rào cản với các trung tâm khác, hay rào cản từ thành viên trong trung tâm với bên ngoài", ông yêu cầu. Ngoài ra, theo Thủ tướng, Trung tâm hoạt động về cả tài chính và sản xuất, kinh doanh, thương mại, đầu tư. Do đó, nhà điều hành cần bảo đảm các hoạt động này kết hợp nhuần nhuyễn và cạnh tranh với các trung tâm tài chính khác.

Phương Dung