Thủ tướng: Xử nghiêm cán bộ thiếu trách nhiệm, sai phạm trong giải ngân đầu tư công

Tại hội nghị toàn quốc lần thứ tư về giải ngân đầu tư công ngày 18/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói giải ngân vốn đầu tư công vừa là chức trách nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao, vừa là lương tâm, đạo đức công vụ của người cán bộ. Bởi, mỗi dự án hoàn thành, công trình mọc lên, nhiệm vụ hoàn thành tốt đều đóng góp vào sự phát triển của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu coi kết quả giải ngân là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của tổ chức, cá nhân theo Quyết định số 366 của Bộ Chính trị. Ông lưu ý trường hợp thiếu trách nhiệm, sai phạm phải xử nghiêm, còn cán bộ chậm trễ, vô cảm phải thay thế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp ngày 18/10. Ảnh: VGP

Theo báo cáo của Bộ Tài chính đến 16/10, cả nước giải ngân được gần 455.000 tỷ đồng, đạt 50,7% kế hoạch. Trong đó, 9 bộ, cơ quan Trung ương và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đất nước.

Còn 29 bộ, cơ quan trung ương, 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của cả nước. Với các đơn vị này, Thủ tướng phê bình nghiêm khắc và yêu cầu làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, rút kinh nghiệm và có giải pháp để tăng giải ngân đến cuối năm.

Lãnh đạo Chính phủ cho rằng nguyên nhân quan trọng nhất do chuẩn bị dự án còn sơ sài, phê duyệt chủ trương, quyết định đầu tư chưa phù hợp, xây kế hoạch vốn chưa sát thực tế dẫn đến phải điều chỉnh nhiều lần. Các cơ quan còn tình trạng né tránh, sợ sai, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao và sự phối hợp giữa các bên còn thiếu chặt chẽ.

Ngoài ra, còn có tình trạng chậm trễ trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Nguồn cung và giá nguyên vật liệu chưa được kiểm soát tốt, làm tăng chi phí đầu tư. Công tác đấu thầu, thanh tra, xử lý vi phạm còn hạn chế, việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công ở một số nơi chưa nghiêm, kịp thời.

Một số địa phương thiếu chủ động, việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ có nơi còn chậm, chưa nghiêm túc. Công tác truyền thông chưa hiệu quả, tạo được sự đồng thuận của người dân trong triển khai chính sách.

Về giải pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị, công điện, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch. Các bộ ngành, địa phương phải sớm phân bổ, phân loại dự án theo tiến độ, xây dựng lịch giải ngân cụ thể theo tuần, tháng, quý và có giải pháp phù hợp.

Các bộ ngành, địa phương phải phân công rõ lãnh đạo phụ trách từng dự án, nhóm dự án. Cùng với đó, nguồn vốn từ các dự án chậm phải điều chuyển sang dự án có khả năng giải ngân tốt, đúng tinh thần "một đồng không tiêu được cũng phải phân bổ cho nơi khác".

Thủ tướng yêu cầu các địa phương quyết liệt giải phóng mặt bằng, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt là người đứng đầu. Họ cũng phải kiện toàn bộ máy, bảo đảm đội ngũ nhân sự quản lý, kế toán dự án đủ năng lực triển khai.

Bộ Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường cùng các địa phương cần tháo gỡ trong khai thác vật liệu xây dựng, nhất là phục vụ các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Việc này theo phương châm"nguồn cung tăng tốc, hạ tầng thông suốt" và "vướng ở đâu, gỡ ở đó - cấp nào vướng phải chịu trách nhiệm".

Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, địa phương đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2025, chuyển vốn từ nơi chậm hoặc không có khả năng giải ngân sang nơi có tiến độ tốt, báo cáo cấp có thẩm quyền trước 25/10.

Phương Dung