Thủ tướng: Xem xét bố trí ngân sách để bình ổn giá xăng dầu

Thủ tướng nói Việt Nam dứt khoát không để thiếu xăng dầu và nếu xung đột Trung Đông kéo dài, có thể xem xét bố trí ngân sách hỗ trợ bình ổn giá.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 16/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói Việt Nam dứt khoát không để thiếu xăng dầu trong bất cứ trường hợp nào. Ông yêu cầu điều hành giá theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đồng thời thực hiện các biện pháp bình ổn linh hoạt, hiệu quả.

Nếu tình hình xung đột tại Trung Đông kéo dài, Thủ tướng cho biết cơ quan quản lý cần rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bố trí ngân sách để hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu.

"Tinh thần lấy sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân làm trụ cột chính để xây dựng chính sách, đảm bảo sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân ổn định, hạn chế tối đa ảnh hưởng", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp ngày 16/3. Ảnh: VGP

Đồng thời, lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý nghiêm cấm việc găm hàng, đội giá hoặc lợi dụng chính sách để trục lợi, gây rối loạn thị trường. Các bộ ngành, gồm Bộ Công an, được giao thanh, kiểm tra và xử nghiêm các vi phạm. Các bộ ngành được giao rà soát, đề xuất giảm các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến xăng dầu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, báo cáo trước 20/3.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành phân công rõ trách nhiệm, phối hợp để triển khai biện pháp quản lý, bình ổn giá xăng dầu. Các thành viên Chính phủ sớm cho ý kiến với dự thảo sửa Nghị quyết 36 về điều hành xăng dầu để sớm ban hành.

Căng thẳng tại Trung Đông đang khiến thị trường năng lượng toàn cầu phản ứng mạnh hơn nhiều đợt leo thang giữa Israel và Iran năm ngoái. Trước bối cảnh đó, giá xăng dầu tại Việt Nam - quốc gia phụ thuộc một phần vào nguồn nhập khẩu - cũng được điều hành khác trước. Tần suất điều chỉnh giá dày hơn, quỹ bình ổn được xả mạnh trở lại và nhiều công cụ chính sách được kết hợp nhằm ứng phó với biến động năng lượng toàn cầu.

Khi giá thế giới biến động liên tục, với việc ban hành Nghị quyết 36, Chính phủ cho phép cơ quan quản lý điều hành giá xăng dầu linh hoạt hơn, không nhất thiết phải chờ đủ chu kỳ 7 ngày. Tức là, ngay khi giá cơ sở tăng từ 7% trở lên so với kỳ công bố liền kề trước, liên bộ Công Thương có thể điều hành giá ngay hôm sau.

Công cụ quỹ bình ổn cũng được sử dụng trở lại sau khi "đóng băng" từ 2023. Chỉ trong nửa tháng từ khi biến động Trung Đông xảy ra, liên Bộ Tài chính - Công Thương cho xả quỹ 5 lần. Theo ước tính củaVnExpress, sau 5 lần xả, quỹ chi khoảng 1.500 tỷ đồng. Theo công bố của hai ông lớn Petrolimex và PVOIL, đến 12/3, họ đã chi quỹ gần 631,2 tỷ đồng.

Trước đó, nhà điều hành cũng tính tới các phương án bố trí nguồn dự phòng, đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường nhằm bổ sung thêm công cụ tài khóa để bình ổn thị trường. Việc đưa thuế bảo vệ môi trường về 0 đồng sẽ giúp giá xăng giảm tương ứng 1.000-2.000 đồng mỗi lít.

Phương Dung