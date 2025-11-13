Thủ tướng: Xây nhà mới cho người dân ảnh hưởng bão Kalmaegi

Gia LaiLãnh đạo Chính phủ cho biết người dân mất nhà sẽ được chính quyền hỗ trợ xây mới hoàn toàn, đồng thời giúp sửa chữa những nhà hư hỏng, sáng 13/11.

Nội dung được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra tại buổi kiểm tra, thăm hỏi người dân phường Quy Nhơn Đông và xã Đề Gi (tỉnh Bình Định cũ) bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi.

Thủ tướng hỏi thăm người dân xã Đề Gi, sáng 13/11. Ảnh: Trần Hóa

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân xã Đề Gi tập trung hai bên đường chờ Thủ tướng. Vừa bước xuống xe, ông tiến tới phía họ tình hình khắc phục sau bão, nhất là vấn đề điện, nước, giao thông, hỗ trợ lương thực, thực phẩm thuốc men khử độc, khử khuẩn cho người dân bị ảnh hưởng.

Người dân cho biết hiện điện, nước đã khôi phục, không thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu thuốc, song khó khăn nhất là nhà cửa hư hỏng, lồng bè thủy sản tổn thất nặng nề. Nhiều người phải ở nhờ nhà người thân, sống tạm trong nhà sập, lều bạt.

Theo UBND xã Đề Gi, bão khiến 12 căn nhà bị sập hoàn toàn, hơn 1.500 nhà tốc mái, ngập nước. Bảy tàu cá chìm, 30 tàu hư hỏng và mắc kẹt; hơn 250 bè nuôi cá, hàu (tổng diện tích 166 ha) thiệt hại. Tổn thất ước tính trên 231 tỷ đồng.

Căn nhà người dân xã Đề Gi bị cát vùi lấp trong bão Kalmaegi. Ảnh: Trần Hóa

Trước nỗi lo lắng của người dân, Thủ tướng nói những hộ mất nhà trong bão sẽ được nhà nước giúp xây mới hoàn toàn. Những người hư hỏng nhà sẽ được hỗ trợ sửa chữa. Từ nay đến hết tháng 12, lực lượng bộ đội, công an và những sự hỗ trợ khác giúp người dân xây, sửa nhà cửa.

Chính quyền địa phương cần tính toán vị trí tái định cư mới, không để người dân ở nơi nguy hiểm mỗi khi bão tới lại phải di dời. "Trong những ngày khó khăn này, bà con, anh em chịu khó đùm bọc lấy nhau", ông nói, đề nghị người dân nhanh chóng khôi phục lại sản xuất, kinh doanh, sinh kế lâu dài. Hộ nuôi tôm, buôn bán sẽ được hỗ trợ lồng bè, con giống và thức ăn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh cùng người dân xã Đề Gi, sáng 13/11. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), bão Kalmaegi khiến hàng chục nghìn ngôi nhà ở Gia Lai, Đăk Lăk và Quảng Ngãi hư hại, thiệt hại kinh tế ước gần 7.600 tỷ đồng.

Gia Lai là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất khi có hơn 60.000 căn nhà tốc mái, ngã đổ; hơn 1.000 căn hư hại hoàn toàn; 2 người chết, 12 người bị thương. Hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học và viễn thông, điện, nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trần Hóa