Thủ tướng: Việt Nam ủng hộ thương mại, đầu tư và phát triển bao trùm, bền vững

Thủ tướng bày tỏ Việt Nam kiên định thúc đẩy hợp tác, giải quyết các vấn đề có tính toàn cầu, trong đó thương mại, đầu tư và phát triển bao trùm, bền vững.

Ngày 20/10, Hội nghị Bộ trưởng Cơ quan Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển lần thứ 16 (UNCTAD 16) khai mạc với chủ đề "Định hình tương lai: Thúc đẩy chuyển đổi kinh tế hướng tới phát triển công bằng, bao trùm và bền vững". Đây được đánh giá là cơ hội quan trọng để giúp định hình lại thương mại toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh bất ổn gia tăng.

Trong phiên khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính có bài phát biểu thông qua video ghi hình, chia sẻ thông điệp đến hội nghị.

Theo đó, Thủ tướng khẳng định Việt Nam theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương, đa dạng hóa. Việt Nam cũng là bạn bè tốt, đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Ông bày tỏ Việt Nam kiên định ủng hộ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong đảm bảo môi trường hòa bình, thúc đẩy hợp tác, giải quyết các vấn đề có tính toàn cầu, toàn dân, trong đó thương mại, đầu tư và phát triển bao trùm, bền vững.

"Cần kêu gọi sự đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương và hợp tác cùng nhau để thúc đẩy phát triển toàn cầu", ông nói, cho rằng mọi vấn đề hiện nay đều liên quan tới toàn dân, toàn diện, toàn cầu. Vì vậy, thế giới phải bảo đảm một trật tự thế giới công bằng, minh bạch, dựa trên luật lệ, coi đó là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và thịnh vượng chung.

Các vấn đề về cải tổ, củng cố niềm tin vào chủ nghĩa đa phương, tăng hợp tác quốc tế cũng được Thủ tướng đề cập tới. Đồng thời, ông cũng cho rằng các nước cần cùng thúc đẩy cải tổ hệ thống thương mại và tài chính đa phương theo hướng mở, công bằng, bao trùm, đáp ứng lợi ích của tất cả các quốc gia.

Thế giới đang sống trong giai đoạn bước ngoặt của lịch sử, đòi hỏi con người phải thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm. Vì vậy, Thủ tướng cho rằng cần đặt con người làm trung tâm, chủ thể, nguồn lực, động lực và mục tiêu của sự phát triển. Tức là, mọi chính sách phải hướng đến phát triển con người.

Ngoài ra, trong bối cảnh hiện nay, ông cũng khẳng định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần được lấy làm nền tảng. Bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội là động lực chính để tập trung phát triển nhanh nhưng bền vững.

Sự kiện sẽ diễn ra từ nay tới 23/10. Hội nghị, do Thụy Sĩ và UNCTAD tổ chức, quy tụ các nguyên thủ quốc gia và chính phủ, bộ trưởng thương mại và kinh tế, những người đoạt giải Nobel, lãnh đạo các tổ chức quốc tế và các chuyên gia uy tín.

Phát biểu họp báo trước sự kiện, bà Rebeca Grynspan - Tổng thư ký UNCTAD, cho biết đây là hội nghị thương mại lớn nhất của Liên Hợp Quốc trong 4 năm qua, diễn ra vào thời điểm quan trọng với thương mại toàn cầu, thế giới đang chứng kiến sự chuyển dịch mang tính đột phá.

Cũng theo bà Rebeca Grynspan, những quyết định đưa ra tại UNCTAD 16 sẽ tác động đến tương lai của thương mại, chính sách phát triển toàn cầu và các cuộc tranh luận sau này.



Trong những ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu sẽ thảo luận về những thách thức quan trọng nhất đối với kinh tế toàn cầu và bối cảnh của chính trị kinh tế hiện nay.

Phương Dung