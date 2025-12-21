Thủ tướng: Việt Nam ổn định là 'mỏ neo' an toàn nhất cho nhà đầu tư

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói sự ổn định và triển vọng của Việt Nam là "chiếc mỏ neo an toàn nhất, tài sản được định giá cao nhất" với nhà đầu tư.

Tại hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế ngày 21/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhìn nhận thế giới đang trải qua những cơn gió ngược, nhiều nơi đối mặt với xung đột, chia rẽ, đứt gãy chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi về tăng trưởng kinh tế, sự ổn định chính trị - xã hội, phát triển bền vững.

Theo Thủ tướng, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng, đa phương hóa, là bạn tốt, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam thiết lập các quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược với hầu hết cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới như Mỹ, Trung Quốc, EU, Anh, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia...

"Sự ổn định, trong đó có nền tảng kinh tế vĩ mô và triển vọng phát triển của Việt Nam chính là "chiếc mỏ neo" an toàn nhất, "tài sản được định giá cao nhất" mà các nhà đầu tư tài chính toàn cầu luôn tìm kiếm", Thủ tướng nói. Ông cho rằng trọng tâm kinh tế thế giới đang dịch chuyển mạnh mẽ về châu Á - Thái Bình Dương. Vì vậy, Việt Nam với vị trí địa kinh tế thuận lợi có thể tận dụng cơ hội trở thành "điểm hội tụ" tự nhiên của dòng chảy nguồn vốn, hàng hóa, công nghệ toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị, ngày 21/12. Ảnh: VGP

Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được thành lập theo Nghị quyết của Quốc hội ngày 27/6. Trung tâm hoạt động với mô hình "một trung tâm, hai điểm đến", đặt tại TP HCM và Đà Nẵng. Trong đó, TP HCM là đầu mối tài chính quy mô lớn, phát triển mạnh về thị trường chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng, quản lý quỹ, dịch vụ niêm yết. Đà Nẵng tập trung phát triển các dịch vụ tài chính liên quan đến logistics, hàng hải, thương mại tự do và các chuỗi cung ứng công - nông nghiệp. Dự kiến, khu vực Trung tâm tại TP HCM có quy mô 899 ha, Đà Nẵng 300 ha.

Thủ tướng đánh giá sự kiện công bố chính thức thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đặc biệt quan trọng, đánh dấu "bước ngoặt" trong tiến trình hội nhập, phát triển đất nước sau 40 năm đổi mới.

Theo Thủ tướng, trong kỷ nguyên số và hội nhập sâu rộng, sự lưu chuyển các dòng vốn, công nghệ và tri thức giữa các quốc gia, khu vực và trên quy mô toàn cầu ngày càng được thúc đẩy với tốc độ chưa từng có. Do đó, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam ra đời là đòi hỏi cấp thiết, xuất phát từ tiềm năng, thế mạnh, tầm nhìn mang tính thời đại đối với mục tiêu chiến lược phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế giúp thu hút nguồn lực đầu tư, các động lực tăng trưởng mới, đưa Việt Nam lên nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trung tâm ra đời cũng giúp tận dụng "thời cơ thuận lợi" để thu hút dòng vốn đầu tư, hàng hóa, công nghệ và nhân tài toàn cầu.

"Việt Nam không thể bỏ lỡ cơ hội này, phải tận dụng để tạo ra động lực mới thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, nâng năng lực cạnh tranh mang tầm khu vực, toàn cầu", ông nói.

Về phía các địa phương, lãnh đạo TP HCM và Đà Nẵng cho biết hai thành phố quyết tâm đưa Việt Nam trở thành một điểm đến tài chính uy tín, hấp dẫn, có trách nhiệm trong khu vực và trên thế giới. Đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư, định chế tài chính trong nước và quốc tế cam kết kết nối dòng vốn quốc tế vào Việt Nam. Họ dự kiến triển khai các cơ chế tài chính, ngân hàng, đầu tư mạnh vào chuyển đổi số, tài chính xanh, tài chính bao trùm.

Bà Nguyễn Phương Thảo, Phó chủ tịch thường trực HDBank tại hội nghị, ngày 21/12. Ảnh: VGP

Đại diện doanh nghiệp, bà Nguyễn Phương Thảo, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị HDBank cho rằng việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế khẳng định rằng Việt Nam không chỉ thu hút dòng vốn, mà còn thu hút trí tuệ, công nghệ và những giá trị bền vững.

Theo bà Thảo, trong Trung tâm tài chính quốc tế, Việt Nam đang xây dựng một hệ thống thủ tục nhanh, số hóa, liên thông, khung ưu đãi thuế cạnh tranh nhưng có nguyên tắc. Ngoài ra, nhà điều hành cũng có cơ chế sandbox cho đổi mới tài chính, môi trường ngoại hối thông thoáng nhưng an toàn, và cơ chế trọng tài quốc tế đủ mạnh để bảo vệ niềm tin của nhà đầu tư.

Cùng quan điểm, ông Tyler Brent McElhaney, Giám đốc quốc gia, Công ty TNHH Apex Vietnam Services IFC, đánh giá Trung tâm tài chính quốc tế mang tầm nhìn chiến lược của Việt Nam và 2 thành phố. "Đây là minh chứng cho một quốc gia đang tự tin khẳng định vị thế trong hệ thống tài chính toàn cầu và tương lai tài chính số, kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch", ông nói thêm.

Phương Dung