Thủ tướng thị sát vùng lũ Thái Nguyên

Trưa 8/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến vùng lũ Thái Nguyên để kiểm tra tình hình, thăm hỏi người dân và động viên các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang làm nhiệm vụ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang khởi hành đến vùng lũ Thái Nguyên ngay sau khi kết thúc Hội nghị Trung ương 13 sáng cùng ngày.

Tại phường Phan Đình Phùng - nơi đang bị ngập sâu, Thủ tướng gửi lời chia buồn tới các gia đình có người gặp nạn, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, mất mát của người dân vùng lũ, biểu dương lực lượng cứu hộ, bộ đội, công an, dân quân địa phương đã nỗ lực suốt nhiều ngày qua.

Lãnh đạo Chính phủ cho biết "rất thấu hiểu, chia sẻ" với những mất mát của nhân dân các vùng thiên tai và khẳng định Chính phủ đang khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết để khắc phục hậu quả bão, mưa lũ, sớm ổn định đời sống người dân.

Ông yêu cầu các bộ, ngành phối hợp với địa phương đẩy nhanh tiến độ khắc phục, bảo đảm sinh hoạt, an toàn cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang thị sát vùng lũ Thái Nguyên, trưa 8/10. Ảnh: VGP

Thủ tướng chỉ đạo chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng rà soát khu vực ngập sâu, nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động sơ tán dân cư, nhất là người già, trẻ em và các nhóm yếu thế, ra khỏi vùng nguy hiểm. Mục tiêu "an toàn tính mạng người dân là trên hết, trước hết".

Các lực lượng được giao tập trung hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập; huy động tối đa nhân lực, phương tiện, vật tư để xử lý sự cố ngay từ giờ đầu. "Phải bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt, cứu trợ lương thực, thực phẩm cho hộ dân có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân đói, khát", Thủ tướng nói. Ông kêu gọi người dân đoàn kết, đùm bọc, cùng vượt qua nỗi đau và sớm ổn định cuộc sống.

Thủ tướng cho biết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu nâng cấp, gia cố các công trình trọng yếu, trong đó có hệ thống đê sông Cầu để tăng khả năng chống chịu thiên tai, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng cho bốn tỉnh bị ảnh hưởng nặng bởi bão lũ, gồm Thái Nguyên 50 tỷ đồng; Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh mỗi tỉnh 30 tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang thăm hỏi người dân vùng lũ tại Thái Nguyên. Ảnh: VGP

Đêm 7 và sáng 8/10, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn. Lượng mưa từ 19h hôm qua đến 3h sáng nay tại Xuân Minh 2 (Tuyên Quang) đạt 90 mm, Mường Lai (Lào Cai) 73 mm, Đồng Tâm (Phú Thọ) 75 mm.

Do mưa kéo dài, lũ trên các sông dâng nhanh. Lúc 1h sáng, mực nước sông Cầu tại trạm Gia Bảy (Thái Nguyên) ở mức 29,9 m - cao hơn 0,64 m so với tối qua, vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2024 tới 1,09 m. Lũ sông Thương tại Cầu Sơn và Phủ Lạng Thương đều vượt báo động ba; sông Lục Nam ở mức báo động hai; sông Thái Bình dưới báo động hai.

Nước dâng khiến hầu hết xã, phường của TP Thái Nguyên cũ bị ngập; nhiều khu vực nước tràn tới tầng hai, người dân phải lên mái nhà hoặc ban công chờ cứu hộ. Tính đến sáng 8/10, mưa lũ làm 4 người chết, 2 người mất tích, hơn 5.000 ngôi nhà bị ngập, trong đó 490 nhà ngập tới nóc đã được di dời khẩn cấp.

Mưa lũ cũng gây mất điện diện rộng, uy hiếp tuyến đê dài 2,15 km qua trung tâm thành phố. Chính quyền cùng bộ đội, dân quân và người dân đã nhanh chóng đắp đê chống tràn, đoạn cao nhất hơn một mét, dài 550 m.

