Thủ tướng tham quan triển lãm tăng trưởng xanh tại P4G 2025

Tại gian hàng của Gai Thiên Phước, đơn vị trong lĩnh vực may mặc, Thủ tướng trải nghiệm thử loại vải ứng dụng công nghệ xanh. Đơn vị này xác định trở thành mắt xích trong chuỗi khoa học - nông nghiệp – sản phẩm, thúc đẩy hệ sinh thái dệt may tự nhiên, gồm canh tác hiệu quả các loại cây gai bền vững, chế biến sợi gai thành sợi chất lượng cao và nghiên cứu kết hợp các loại sợi khác nhau để phát triển sản phẩm may mặc. Ảnh: Đức Thanh